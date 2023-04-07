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Arao Jesus'u övdü ıslıklandı

Willian Arao, Brezilya basınına hocası Jesus'u övdü. Continente ESPN'e konuşan Arao, Jesus'un sezon sonunda sözleşmesinin biteceğinin altını çizip Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırabilecek yeteneğe ve potansiyele sahip olduğunu da vurguladı. Bu sözler taraftardan tepki çekti. Fenerbahçeliler, dün akşam Arao oyuna girince ıslıklarla protesto etti. Maç içinde de topla her buluşmasında ıslıklandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 06:50
Arao Jesus'u övdü ıslıklandı
Willian Arao, Brezilya basınına hocası Jesus'u övdü. Continente ESPN'e konuşan Arao, Jesus'un sezon sonunda sözleşmesinin biteceğinin altını çizip Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırabilecek yeteneğe ve potansiyele sahip olduğunu da vurguladı. Bu sözler taraftardan tepki çekti. Fenerbahçeliler, dün akşam Arao oyuna girince ıslıklarla protesto etti. Maç içinde de topla her buluşmasında ıslıklandı.
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