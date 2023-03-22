Zenit için hazırlanıyor

Milli arada Fenerbahçe, Zenit ile hazırlık maçı yapacak. Perşembe günü oynanacak karşılaşma da Jorge Jesus kazanma kültürünün devamı adına bu maça büyük önem veriyor. Maç sonrası takım 3 gün izinli. 27 Mart Pazartesi gününden itibaren Beşiktaş derbisi hazırlıkları start alacak.
Milli arada Fenerbahçe, Zenit ile hazırlık maçı yapacak. Perşembe günü oynanacak karşılaşma da Jorge Jesus kazanma kültürünün devamı adına bu maça büyük önem veriyor. Maç sonrası takım 3 gün izinli. 27 Mart Pazartesi gününden itibaren Beşiktaş derbisi hazırlıkları start alacak.