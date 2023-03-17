Fenerbahçe Zenit ile hazırlık maçında karşılaşacak!

Fenerbahçe, milli maçlar dolayısıyla lige verilecek arada 23 Mart Perşembe günü geliri afet bölgelerine bağışlanacak özel maçta Rusya ekibi FK Zenit ile karşı karşıya gelecek. Konuyla ilgili sarı lacivertli kulüpten açıklama geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, milli maçlar dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilecek arada geliri afet bölgelerimize bağışlanacak özel maçta Rusya ekibi FK Zenit ile karşılaşacak. Tüm gelirinin depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacağı hazırlık karşılaşması, 23 Mart Perşembe günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Yaralarımızı birlikte saracağız" ifadeleri kullanıldı.