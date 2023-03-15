FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler için bomba iddia! İki dünya devi...

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın gerisinde şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın gerisinde şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen sarı-lacivertlilerde bu sezon en çok konuşulan isimlerden biri Arda Güler oldu.
Geçtiğimiz sezon forma şansı bulmaya başlayan genç yıldız, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuştu.
Jorge Jesus'un gelişi sonrası forma şans bulmakta zorlanan 18 yaşındaki futbolcunun son haftalarda aldığı süreler artış gösterdi.
Sergilediği oyunla takımının en etkili isimlerinden olan Arda, şimdiden Avrupa devlerinin radarına girdi.
Adı birçok kulüple anılan genç yıldızla ilgili ses getirecek. bir iddia ortaya atıldı.
BARCELONA VE ATLETICO MADRID ARDA GÜLER'İ İSTİYOR
İspanyol basını, Barcelona ve Atletico Madrid'in Arda Güler'i gündemine aldığını yazdı.
'YENİ MESUT ÖZİL'
AS'ta yer alan haberde Arda için 'Yeni Mesut Özil' benzetmesi yapıldı.
İşte o haber...
Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıktı.
Genç yıldız, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
ARDA GÜLER KİMDİR?
Arda Güler, 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.
Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Arda, 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.
2.5 sezon boyunca sarı-lacivertli takımın altyapısında forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2021 yılında Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Arda Güler, ay-yıldızlı formayı bir kez terletti.
Genç yıldızın Fenerbahçe ile olan olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Arda'nın güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro.