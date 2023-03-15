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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler için bomba iddia! İki dünya devi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler gündemden düşmüyor. Yurt dışından birçok kulübü peşine takan genç futbolcuyla ilgili ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, iki dev kulübün Arda'yı takip ettiğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 16:26
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler için bomba iddia! İki dünya devi...

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın gerisinde şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler için bomba iddia! İki dünya devi...

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen sarı-lacivertlilerde bu sezon en çok konuşulan isimlerden biri Arda Güler oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler için bomba iddia! İki dünya devi...

Geçtiğimiz sezon forma şansı bulmaya başlayan genç yıldız, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler için bomba iddia! İki dünya devi...

Jorge Jesus'un gelişi sonrası forma şans bulmakta zorlanan 18 yaşındaki futbolcunun son haftalarda aldığı süreler artış gösterdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler için bomba iddia! İki dünya devi...

Sergilediği oyunla takımının en etkili isimlerinden olan Arda, şimdiden Avrupa devlerinin radarına girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler için bomba iddia! İki dünya devi...

Adı birçok kulüple anılan genç yıldızla ilgili ses getirecek. bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler için bomba iddia! İki dünya devi...

BARCELONA VE ATLETICO MADRID ARDA GÜLER'İ İSTİYOR

İspanyol basını, Barcelona ve Atletico Madrid'in Arda Güler'i gündemine aldığını yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler için bomba iddia! İki dünya devi...

'YENİ MESUT ÖZİL'

AS'ta yer alan haberde Arda için 'Yeni Mesut Özil' benzetmesi yapıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler için bomba iddia! İki dünya devi...

İşte o haber...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler için bomba iddia! İki dünya devi...

Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler için bomba iddia! İki dünya devi...

Genç yıldız, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler için bomba iddia! İki dünya devi...

ARDA GÜLER KİMDİR?

Arda Güler, 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler için bomba iddia! İki dünya devi...

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Arda, 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler için bomba iddia! İki dünya devi...

2.5 sezon boyunca sarı-lacivertli takımın altyapısında forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2021 yılında Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler için bomba iddia! İki dünya devi...

Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Arda Güler, ay-yıldızlı formayı bir kez terletti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler için bomba iddia! İki dünya devi...

Genç yıldızın Fenerbahçe ile olan olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler için bomba iddia! İki dünya devi...

Arda'nın güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro.

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