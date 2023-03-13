Haberler Fenerbahçe İstiklal marşı mesajı

İstiklal marşı mesajı

Fenerbahçeİstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı... Resmi sitedeki mesajda, "İstiklal Marşımızın kabulünün 102. yılını kutluyor; Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 06:50
İstiklal marşı mesajı
Fenerbahçe, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı... Resmi sitedeki mesajda, "İstiklal Marşımızın kabulünün 102. yılını kutluyor; Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
DİĞER
Özcan Deniz ve Samar Dadgar’ın balayı pozları ortaya çıktı! İşte Özcan Deniz ve eşinin Dubai’de çekildiği romantik kareler!
2023 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 95. Oscar Ödülleri'ni kazananların tam listesi
Jesus'tan iki yıldız için Sevilla kararı!
İki yıldızın kaderi belli oldu! F.Bahçe'ye dönecekler mi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Zaniolo isyanı! 'Biz de Oosterwolde'yi aldık...'
Jesus'tan iki yıldız için Sevilla kararı!
İzmir TOKİ Dikili Tire kazananlar listesi 13 Mart
İzmir Dikili TOKİ kura çekilişi canlı izle (Dikili, Tire - 13 Mart)
13 Mart son depremler, artçılar ve büyüklükleri
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a çarpıcı sözler: "Kadro derinliği arttı" Beşiktaş'a çarpıcı sözler: "Kadro derinliği arttı" 07:19
Juventus evinde hata yapmadı! Juventus evinde hata yapmadı! 01:02
Marsilya'ya Strasbourg engeli! Marsilya'ya Strasbourg engeli! 01:02
Gol düellosunda kazanan Sassuolo! Gol düellosunda kazanan Sassuolo! 01:02
Wolfsburg ile Union Berlin yenişemedi! Wolfsburg ile Union Berlin yenişemedi! 01:02
Leverkusen Bremen deplasmanında kazandı! Leverkusen Bremen deplasmanında kazandı! 01:02
Daha Eski
Barcelona Bilbao engelini tek golle geçti! Barcelona Bilbao engelini tek golle geçti! 01:02
Barcelona Bilbao engelini tek golle geçti! Barcelona Bilbao engelini tek golle geçti! 01:01
Juventus evinde hata yapmadı! Juventus evinde hata yapmadı! 00:56
Marsilya'ya Strasbourg engeli! Marsilya'ya Strasbourg engeli! 00:53
Gol düellosunda kazanan Sassuolo! Gol düellosunda kazanan Sassuolo! 00:46
Wolfsburg ile Union Berlin yenişemedi! Wolfsburg ile Union Berlin yenişemedi! 00:43