İstiklal marşı mesajı

Fenerbahçe, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı... Resmi sitedeki mesajda, "İstiklal Marşımızın kabulünün 102. yılını kutluyor; Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe,İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı... Resmi sitedeki mesajda, "İstiklal Marşımızın kabulünün 102. yılını kutluyor; Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.