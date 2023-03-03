Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kafilesi belli oldu! Listede 5 eksik

Fenerbahçe'de Kayserispor maçının kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli ekipte; Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Michy Batshuayi, Luan Peres ve Alioski Kayserispor maç kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Jorge Jesus, şu oyuncuları kamp kadrosuna dahil etti: "Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun, Enner Valencia, Joao Pedro, Joshua King."

