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Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kafilesi belli oldu! Listede 5 eksik

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi sarı lacivertlilerin Kayseri kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 16:03 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 16:23
Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kafilesi belli oldu! Listede 5 eksik

Fenerbahçe'de Kayserispor maçının kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli ekipte; Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Michy Batshuayi, Luan Peres ve Alioski Kayserispor maç kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Jorge Jesus, şu oyuncuları kamp kadrosuna dahil etti: "Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun, Enner Valencia, Joao Pedro, Joshua King."

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