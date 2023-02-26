Peres’te son dakika

Kanarya'da Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek ve Joao Pedro teknik ekip tercihi nedeniyle kadroda yer almadı. Luan Peres de son antrenmanda darbe aldığı ve risk görülmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Yeni transfer Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Crespo, Arda, Osayi, Emre Mor yedek soyundular.
Kanarya'da Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek ve Joao Pedro teknik ekip tercihi nedeniyle kadroda yer almadı. Luan Peres de son antrenmanda darbe aldığı ve risk görülmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Yeni transfer Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Crespo, Arda, Osayi, Emre Mor yedek soyundular.