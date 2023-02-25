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UEFA 'Sevilla' Ligi!

6 final, 6 kupa! Avrupa Ligi'ni açık ara en çok kazanan kulüp olan Sevilla'nın kariyeri böyle... Üstelik bu 6 kupa son 16 yıla sığdı. Yani rahatlıkla bu kupaya UEFA 'Sevilla' Ligi diyebiliriz. Yalnız şu anda son yılların en kötü Sevilla'sını izliyoruz. Sezon ortasında teknik direktör değişikliği yaparak Sampaoli'yi göreve getirdiler, onunla içeride galibiyetler alarak düşme hattından sıyrıldılar ama hala tam anlamıyla temposunu bulmuş bir ekip haline gelemediler. Sampaoli'nin sürekli formasyon değiştirmesi de uyum sürecinin uzamasına neden oluyor. Bunun yanı sıra özellikle Marcao'nun yokluğunda savunması büyük sorunlar yaşıyor. Fenerbahçe, Endülüs'teki ilk ayaktaki baskıyı kırıp zayıf savunma karşısında skor üretebilirse kendi evinde tur için şansını yükseltir.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
UEFA 'Sevilla' Ligi!
6 final, 6 kupa! Avrupa Ligi'ni açık ara en çok kazanan kulüp olan Sevilla'nın kariyeri böyle... Üstelik bu 6 kupa son 16 yıla sığdı. Yani rahatlıkla bu kupaya UEFA 'Sevilla' Ligi diyebiliriz. Yalnız şu anda son yılların en kötü Sevilla'sını izliyoruz. Sezon ortasında teknik direktör değişikliği yaparak Sampaoli'yi göreve getirdiler, onunla içeride galibiyetler alarak düşme hattından sıyrıldılar ama hala tam anlamıyla temposunu bulmuş bir ekip haline gelemediler. Sampaoli'nin sürekli formasyon değiştirmesi de uyum sürecinin uzamasına neden oluyor. Bunun yanı sıra özellikle Marcao'nun yokluğunda savunması büyük sorunlar yaşıyor. Fenerbahçe, Endülüs'teki ilk ayaktaki baskıyı kırıp zayıf savunma karşısında skor üretebilirse kendi evinde tur için şansını yükseltir.
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