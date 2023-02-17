SON DAKİKA: TFF deprem nedeniyle ertelenen maçların yeni tarihlerini duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Süper Lig'de ertelenen Fenerbahçe-Konyaspor, Giresunspor-Kayserispor, Ümraniyespor-Adana Demirspor ve daha önce Taksim saldırısı sebebiyle ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçlarının oynanacağı tarihleri duyurdu.
TFF'nin müsabakalar için belirlediği yeni tarihler şöyle:
- Fenerbahçe - Konyaspor
25 Şubat Cumartesi 19:00
- Giresunspor - Kayserispor
25 Şubat Cumartesi 19:00
- Ümraniyespor - Adana Demirspor
26 Şubat Pazar 16:00
- Beşiktaş - Antalyaspor
26 Şubat Pazar 19:00