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SON DAKİKA: TFF deprem nedeniyle ertelenen maçların yeni tarihlerini duyurdu

Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), deprem felaketi nedeniyle ertelenen Süper Lig maçlarının oynanacağı yeni tarihleri duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 16:53 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 17:05
SON DAKİKA: TFF deprem nedeniyle ertelenen maçların yeni tarihlerini duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Süper Lig'de ertelenen Fenerbahçe-Konyaspor, Giresunspor-Kayserispor, Ümraniyespor-Adana Demirspor ve daha önce Taksim saldırısı sebebiyle ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçlarının oynanacağı tarihleri duyurdu.

TFF'nin müsabakalar için belirlediği yeni tarihler şöyle:

- Fenerbahçe - Konyaspor
25 Şubat Cumartesi 19:00

- Giresunspor - Kayserispor
25 Şubat Cumartesi 19:00

- Ümraniyespor - Adana Demirspor
26 Şubat Pazar 16:00

- Beşiktaş - Antalyaspor
26 Şubat Pazar 19:00

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