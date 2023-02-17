Fenerbahçe'de rota Premier Lig! Hedef Pierre-Emerick Aubameyang

FENERBAHÇE'YE DÜNYA YILDIZI

Fenerbahçe, son 2 günde yıldız bir isme imza attırmak için çalışıyor. Sarı-Lacivertliler, Pierre-Emerick Aubameyang'ı kiralamak için Chelsea ile kıran kırana maaş pazarlığı sürdürüyor. Gabonlu oyuncu, ABD'den Los Angeles'ın yaptığı teklifi geri çevirse de Sarı-Lacivertliler'e karşı tutumu konusunda bir haber çıkmamıştı. Bu konuyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.