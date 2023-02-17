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Fenerbahçe'de rota Premier Lig! Hedef Pierre-Emerick Aubameyang

Ara transfer döneminde kadrosunu üç transferle güçlendiren Fenerbahçe, hücum hattına yıldız bir ismi transfer etmek için harekete geçti. Sarı-lacivertli ekip, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen Aubameyang'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 12:27
Fenerbahçe'de rota Premier Lig! Hedef Pierre-Emerick Aubameyang

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde ilk imzayı Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'a attırmıştı. Sarı-Lacivertliler, Samet için Mavi Şimşekler'e 3.7 milyon Euro bonservis ödedi.

Fenerbahçe'de rota Premier Lig! Hedef Pierre-Emerick Aubameyang

Fenerbahçe, ikinci transferini Hollandalı genç sol bek ile yaptı. Jayden Oosterwolde için kulübü Parma'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

Fenerbahçe'de rota Premier Lig! Hedef Pierre-Emerick Aubameyang

Son olarak da Barcelona B takımından Emre Demir ile 4.5 senelik sözleşme imzalandı ve oyuncu Samsunspor'a kiralandı. Emre Demir için Barcelona'ya bir bonservis bedeli ödenmedi.

Fenerbahçe'de rota Premier Lig! Hedef Pierre-Emerick Aubameyang

HEDEF PREMIER LİG
Ara transferde üç hamle yapan Kanarya, şimdi de rotayı İngiltere'ye çevirdi.

Fenerbahçe'de rota Premier Lig! Hedef Pierre-Emerick Aubameyang

TFF'nin FIFA'dan aldığı özel izinle Türkiye'de ara transfer dönemi uzatılmıştı. Ancak transfer penceresi yarın kapanacak.

Fenerbahçe'de rota Premier Lig! Hedef Pierre-Emerick Aubameyang

FENERBAHÇE'YE DÜNYA YILDIZI
Fenerbahçe, son 2 günde yıldız bir isme imza attırmak için çalışıyor. Sarı-Lacivertliler, Pierre-Emerick Aubameyang'ı kiralamak için Chelsea ile kıran kırana maaş pazarlığı sürdürüyor. Gabonlu oyuncu, ABD'den Los Angeles'ın yaptığı teklifi geri çevirse de Sarı-Lacivertliler'e karşı tutumu konusunda bir haber çıkmamıştı. Bu konuyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de rota Premier Lig! Hedef Pierre-Emerick Aubameyang

PİŞMANLIK YAŞAMIŞTI
Aubameyang, geçen sezonun ara transfer döneminde Barcelona'ya imza atmıştı ancak bu sezonun başında Chelsea'ye transfer olmuştu. Tecrübeli yıldız bunun pişmanlığını yaşıyor. İddiaya göre 33 yaşındaki golcü, İspanyol devine dönmek için anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de rota Premier Lig! Hedef Pierre-Emerick Aubameyang

Aubameyang'ın, Chelsea'nin sezon sonunda bu transfer konusunda kendisine kolaylık sağlaması halinde Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelmeye yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de rota Premier Lig! Hedef Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang, Chelsea'de geçirdiği süre boyunca tüm kulvarda toplam 17 maçta 3 gol 2 asistlik bir katkı sağladı.

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