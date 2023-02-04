Acil yabancı

Adana Demirspor karşılaşmasını yöneten hakemlerle ilgili olağanüstü yönetim kurulu toplantısı yapan Fenerbahçe, ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşme kararı aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi, talep edilen randevuya olumlu dönüş alınca TFF'ye çıkarma yaptı. Toplantı sonrasında arabasına binen Başkan Koç, saatlerdir bekleyen gazetecileri görünce arabadan indi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. ALİ Koç şunları söyledi: "Aslında bugün açıklama yapmayacaktık. Yarın yüksek divan kurulu toplantımız var. Orada açıklama yapacağım. Ama bu soğukta sizleri görünce inmek istedim. Dün gece olanlar malumunuz. Nelerden, niçin rahatsızlık duyduğumuzu belirttik. Sivasspor-Galatasaray maçı ve dün Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında yaşananlar hakemliğin iflasıdır. Görüşmelerin detaylarını burada anlatmayacağım. Türk hakemleriyle bu işin bitmeyeceği ortada. Akıl akıldan üstündür. Herkes dün gece yaşanılanları gördü. Yabancı hakemleri denememiz lazım dediğimiz noktaya geldik. Yabancı hakemin en büyük karşıtı ben iken artık yabancı hakemi düşünmeye başladık."

SES YÜKSELTMEYE DAVET EDİYORUZ

Fenerbahçe, bugün düzenlenecek olan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı öncesinde üyelerine seslenip, Adana Demirspor maçında yaşanan hakem olayları için destek çağrısında bulundu. Açıklama şöyle: "Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından oluşan gündem doğrultusunda, Fenerbahçe Spor Kulübü camiası olarak yüksek bir farkındalık ve kararlılıkla Kulübümüzün atabileceği adımları konuşacağımız, 4 Şubat 2023'te Faruk Ilgaz Tesislerimizde gerçekleşecek yılın ilk Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısına katılımınızı azami seviyede bekliyor; camiamızı Fenerbahçe için hep birlikte sorumluluk almaya, ses yükseltmeye davet ediyoruz."

PALABIYIK BİR DAHA GİREMEZ

Ali Palabıyık bir daha maç alır almaz bilemem. Bildiğim bir şey; o arkadaş bir daha bizim stada, biz yönetimdeyken giremez. Daha önce geçmişinde birçok şaibeli maç var. Bu atama yeni MHK'nın değil. Eski MHK giderayak bombayı bıraktı. İnşallah yeni MHK, bu sıkıntıları giderir.

GALATASARAY'A GÖNDERME

VAR hakemi Koray Gençerler, nereden hatırlayacaksınız... 2 sene önce 8 maç yenilmemiştik, Pelkas'ın golü vardı Konya'ya, bir yerden el diye pozisyon çıkardı ve iptal etti. Fahiş hatalar, insanın olduğu yerde hata olur ama ne hikmetse bir takımın aleyhine birinin lehine işlemektedir.

BİZİM ONLARDAN NEYİMİZ EKSİK!

Başkan Koç, "Mehmet Büyükekşi kabul ediyor mu yabancı hakemi?" sorusuna da "Kabul etsin, etmesin, kimin puanı gidiyor? Sivas maçında 3, bugün 2 puan, nasıl olacak? Acilen, yabancı hakem getirilmeli. Yunanistan, S.Arabistan getiriyorsa, bizim neyimiz eksik" yanıtını verdi.

VAR'LI KARAOĞLAN PAYLAŞIMI

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hakemi Atilla Karaoğlan ile ilgili de paylaşımda bulundu. Karaoğlan'ın, G.Antep FKBeşiktaş maçında N'Koudou ile Kitsiou geriliminde gösterdiği sarı kart tartışma yaratmıştı. Paylaşımda, Karaoğlan'ın VAR'la konuşması yorumsuz yayımlandı.