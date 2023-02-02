Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye La Liga'dan orta saha! Böyle duyurdular

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye La Liga'dan orta saha! Böyle duyurdular

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer operasyonu son sürat devam ediyor. Orta saha mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, gözünü İspanya La Liga'ya çevirdi. Kulübündeki geleceği belirsizliğini koruyan o isim için harekete geçildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 11:09
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye La Liga'dan orta saha! Böyle duyurdular

Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibe devam eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye La Liga'dan orta saha! Böyle duyurdular

Ara transfer dönemini hareketli geçiren sarı-lacivertlilerin durmaya niyeti yok.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye La Liga'dan orta saha! Böyle duyurdular

Samet Akaydın, Emre Demir ve Jayden Oosterwolde ile kadrosunu güçlendiren Kanarya ayağını gazdan çekmiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye La Liga'dan orta saha! Böyle duyurdular

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre hareket eden Fenerbahçe'de eksik bölgeler için girişimler devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye La Liga'dan orta saha! Böyle duyurdular

Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen yönetim, gözünü İspanya'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye La Liga'dan orta saha! Böyle duyurdular

İspanyol basınında yer alan habere göre; Sarı-lacivertliler, Valladolid forması giyen Mickael Malsa ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye La Liga'dan orta saha! Böyle duyurdular

Valladolid'deki geleceği belirsizliğini koruyan Malsa'nın Fenerbahçe'ye sıcak bakabileceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye La Liga'dan orta saha! Böyle duyurdular

26 yaşındaki oyuncunun başka talipleri de olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye La Liga'dan orta saha! Böyle duyurdular

Granada'nın ilgisine rağmen ikinci ligde oynamak istemediği için teklifi reddettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye La Liga'dan orta saha! Böyle duyurdular

Öte yandan Rusya ekibi Khimki'nin de transfer için devrede olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye La Liga'dan orta saha! Böyle duyurdular

Malsa bu sezon Valladolid'de 6 karşılaşmada görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye La Liga'dan orta saha! Böyle duyurdular

Ön libero bölgesinde oynayan Malsa, merkez orta saha mevkisinde de görev alabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye La Liga'dan orta saha! Böyle duyurdular

26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye La Liga'dan orta saha! Böyle duyurdular

Mickael Malsa profesyonel kariyerine Fransa'nın Sochaux takımında başladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye La Liga'dan orta saha! Böyle duyurdular

Antwerp, Fortuna Sittard, Platanias, Albacete, Mirandes ve Levante'de de forma giydi.

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