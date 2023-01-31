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Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyordu! Osayi-Samuel'de flaş gelişme

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Bright Osayi-Samuel ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı Crystal Palace ve Bournemouth ile anılan Nijeryalı futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 14:03 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 14:03
Mert Kılıç
Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyordu! Osayi-Samuel'de flaş gelişme

Sezon öncesi hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, kış transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı.

Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyordu! Osayi-Samuel'de flaş gelişme

Sezon başında teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda birçok transfer yapan sarı-lacivertliler, 12 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminde şu ana kadar üç takviye yaptı.

Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyordu! Osayi-Samuel'de flaş gelişme

Kanarya, ilk olarak Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı renklerine bağladı.

Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyordu! Osayi-Samuel'de flaş gelişme

Fenerbahçe, deneyimli stoperle 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyordu! Osayi-Samuel'de flaş gelişme

İkinci transferini sol bek bölgesine yapan Fenerbahçe, Parma forması giyen Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyordu! Osayi-Samuel'de flaş gelişme

Sarı-lacivertliler, Hollandalı oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyordu! Osayi-Samuel'de flaş gelişme

Samet Akaydın transferi sonrası forma şansı bulamayan Brezilyalı stoperin adı Olympiakos, Santos ve Gremio ile anılıyor.

Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyordu! Osayi-Samuel'de flaş gelişme

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerin başında Bright Osayi-Samuel geliyor.

Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyordu! Osayi-Samuel'de flaş gelişme

Bu sezon sarı-lacivertli formayla başarılı bir performans sergileyen yıldız futbolcu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyordu! Osayi-Samuel'de flaş gelişme

BOURNEMOUTH OSAYI-SAMUEL İLE İLGİLENMİYOR

Daily Echo'da yer alan habere göre; Osayi-Samuel, Bournemouth'un transfer gündeminde yer almıyor.

Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyordu! Osayi-Samuel'de flaş gelişme

İngiliz ekibinin Nijeryalı futbolcu için 12 milyon sterlin önerdiği öne sürülmüştü. Bournemouth'un ayrıca Bright-Osayi Samuel ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edilmişti.

Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyordu! Osayi-Samuel'de flaş gelişme

İşte o haber...

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