Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyordu! Osayi-Samuel'de flaş gelişme

Sezon öncesi hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, kış transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı.
Sezon öncesi hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, kış transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı.
Sezon başında teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda birçok transfer yapan sarı-lacivertliler, 12 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminde şu ana kadar üç takviye yaptı.
Kanarya, ilk olarak Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı renklerine bağladı.
Fenerbahçe, deneyimli stoperle 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
İkinci transferini sol bek bölgesine yapan Fenerbahçe, Parma forması giyen Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertliler, Hollandalı oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, Oosterwolde transferi için Parma'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Kanarya, Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde transferlerinin ardından Emre Demir ile de anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, Barcelona B takımında forma giyen 19 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna kattı.
Adı Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini ile de anılan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
Fenerbahçe, sezon başında PSV'den transfer ettiği Bruma'yı Portekiz ekibi Braga'ya kiralamıştı.
Sarı-lacivertlilerde Bruma gibi sezon başında transfer edilen Gustavo Henrique'nin de takımdan ayrılması bekleniyor.
Samet Akaydın transferi sonrası forma şansı bulamayan Brezilyalı stoperin adı Olympiakos, Santos ve Gremio ile anılıyor.
Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerin başında Bright Osayi-Samuel geliyor.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla başarılı bir performans sergileyen yıldız futbolcu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın, 25 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye 14 milyon Euro önerdiği iddia edilmişti.
Bir başka Premier Lig ekibi Bournemouth'un da Osayi'yi istediği öne sürülmüştü.
İngiliz basınında Bright Osayi-Samuel'in transferine ilişkin flaş bir iddia ortaya atıldı.
BOURNEMOUTH OSAYI-SAMUEL İLE İLGİLENMİYOR
Daily Echo'da yer alan habere göre; Osayi-Samuel, Bournemouth'un transfer gündeminde yer almıyor.
İngiliz ekibinin Nijeryalı futbolcu için 12 milyon sterlin önerdiği öne sürülmüştü. Bournemouth'un ayrıca Bright-Osayi Samuel ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edilmişti.
İşte o haber...