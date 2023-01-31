Fenerbahçe Milan van Ewijk'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu yerine transfer...

Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine az bir süre kala transfer çalışmaları devam ediyor.
Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine az bir süre kala transfer çalışmaları devam ediyor.
Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer alan sarı lacivertliler, ara transfer döneminin bitimine kadar hamlelerini yaparak takım kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Fenerbahçe Süper Lig'de 21 hafta sonunda 44 puan topladı. Jesus'un öğrencileri çıktığı maçlarda 14 kez galip geldi.
Sarı lacivertliler sahadan 2 kez beraberlikle ayrıldı.
Ayrıca 4 kez de mağlup oldu.
Kanarya şu ana kadar Jayden Oosterwolde, Emre Demir ve Samet Akaydin'i transfer etti.
Teknik Direktör Jorge Jesus'un, yönetimden 1 transfer isteği daha olduğu öğrenildi.
Sarı lacivertli idarecilerin de hummalı çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Konuyla ilgili haber Portekiz basınında yer aldı.
Fenerbahçe'nin Hollanda Ligi takımlarından Heerenveen'de forma giyen Milan van Ewijk'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Portekiz basınında yer alan habere göre sarı lacivertliler, 22 yaşındaki sağ bek için harekete geçti.
Haberde teknik direktör Jorge Jesus'un, ilerleyen zamanlarda Ferdi'yi 8 numara oynatmak istediği bilinirken, Ferdi yerine genç yıldızı Türkiye'ye götürmek istediği ifade edildi. Milan van Ewijk ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Sporting'in de ilgilendiği kaydedildi.
Oyuncuyla sadece Fenerbahçe ve Sporting'in değil birçok takımın daha sözleşmek imzalamak istediği belirtildi.
Diğer yandan Sporting'in eski hocası Jorge Jesus'un, Milan van Ewijk'i Portekiz ekibinin elinden kapmak istediğine dikkat çekildi.
Milan van Ewijk bu sezon Hollanda'da 21 maça çıktı.
Başarılı sağ bek 21 karşılaşmada 3 gol attı. Ayrıca 1 de asist yaptı.
Milan van Ewijk'in güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
1.75 boyundaki sağ bekin kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Milan van Ewijk kariyerinde ADO Den Haag, Cambuur ve Excelsior gibi takımlarda da forma giymişti.
Hollanda U21'de de görev yapan van Ewijk, 4 karşılaşmada ter döktü.