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Fenerbahçe Milan van Ewijk'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu yerine transfer...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Önümüzdeki maçlarda Ferdi Kadıoğlu'nu orta sahada görevlendirmek isteyen Jorge Jesus'un, bir sağ bek transferi yapmak istediği biliniyor. Konuya ilişkin Portekiz basınından önemli bir iddia geldi. Buna göre Fenerbahçe, sağ bek pozisyonu için Milan van Ewijk'i gündeminde aldı. Öte yandan transferde Jorge Jesus'un, eski takımına rakip olduğu kaydedildi. İşte transferin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 13:30 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 13:48
Fenerbahçe Milan van Ewijk'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu yerine transfer...

Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine az bir süre kala transfer çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe Milan van Ewijk'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu yerine transfer...

Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer alan sarı lacivertliler, ara transfer döneminin bitimine kadar hamlelerini yaparak takım kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe Milan van Ewijk'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu yerine transfer...

Fenerbahçe Süper Lig'de 21 hafta sonunda 44 puan topladı. Jesus'un öğrencileri çıktığı maçlarda 14 kez galip geldi.

Fenerbahçe Milan van Ewijk'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu yerine transfer...

Sarı lacivertliler sahadan 2 kez beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe Milan van Ewijk'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu yerine transfer...

Ayrıca 4 kez de mağlup oldu.

Fenerbahçe Milan van Ewijk'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu yerine transfer...

Kanarya şu ana kadar Jayden Oosterwolde, Emre Demir ve Samet Akaydin'i transfer etti.

Fenerbahçe Milan van Ewijk'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu yerine transfer...

Teknik Direktör Jorge Jesus'un, yönetimden 1 transfer isteği daha olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Milan van Ewijk'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu yerine transfer...

Sarı lacivertli idarecilerin de hummalı çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Fenerbahçe Milan van Ewijk'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu yerine transfer...

Konuyla ilgili haber Portekiz basınında yer aldı.

Fenerbahçe Milan van Ewijk'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu yerine transfer...

Fenerbahçe'nin Hollanda Ligi takımlarından Heerenveen'de forma giyen Milan van Ewijk'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Fenerbahçe Milan van Ewijk'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu yerine transfer...

Portekiz basınında yer alan habere göre sarı lacivertliler, 22 yaşındaki sağ bek için harekete geçti.

Fenerbahçe Milan van Ewijk'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu yerine transfer...

Haberde teknik direktör Jorge Jesus'un, ilerleyen zamanlarda Ferdi'yi 8 numara oynatmak istediği bilinirken, Ferdi yerine genç yıldızı Türkiye'ye götürmek istediği ifade edildi. Milan van Ewijk ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Sporting'in de ilgilendiği kaydedildi.

Fenerbahçe Milan van Ewijk'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu yerine transfer...

Başarılı sağ bek 21 karşılaşmada 3 gol attı. Ayrıca 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe Milan van Ewijk'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu yerine transfer...

Milan van Ewijk'in güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Fenerbahçe Milan van Ewijk'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu yerine transfer...

1.75 boyundaki sağ bekin kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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