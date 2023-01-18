Haberler Fenerbahçe Az bile uzatıldı!

Az bile uzatıldı!

Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ’ın Fenerbahçe maçında verilen 10 dakika uzatmayı fazla bulmasına Kanarya’dan cevap geldi * Yönetici Özaktaç “Sakatlıklar, gol anları, değişiklikler, kırmızı kart, 2 defa VAR kontrolü ortalama bir hesapla az bile uzatıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Az bile uzatıldı!

Sarı-lacıvertlilerin Gaziantepspor'u deplasmanda 2-1 yendiği maçta artı 10 dakika uzatma verilmişti. Bu durum Beşiktaş cephesinin tepkisini çekmişti Asbaşkan Emre Kocadağ "Ne VAR'a gidildi, ne de bu süreyi gerektirecek maç içinde herhangi bir sorun yaşandı. Hayret ediyoruz" demişti. Fenerbahçe'den cevap gecikmedi. Yönetici Özgür Özaktaç "Gaziantepspor maçımızın 2. yarısında sakatlıklar, GOL anları, değişiklikler, 2 VAR kontrolü, kırmızı kart ile oyun 10 dakikanın çok üzerinde duruyor. Ve bu bilgiye, ortalama bir HESAPLA, isteyen herkes ulaşabilir" dedi.

YALAN YANLIŞ MANİPÜLASYON
"Asıl soru; 19 haftadır yaşanan pek çok olayda sesini duymadıklarımız bugün hangi akıl ve amaçla Fenerbahçe üzerinden yalan yanlış bilgilerle manipülasyon yapıp gündem oluşturmaya çalışıyorlar"

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