Fenerbahçe'de bir devir sona eriyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de Serdar Aziz takıma veda etmeye hazırlanıyor...
Fenerbahçe'de Serdar Aziz takıma veda etmeye hazırlanıyor...
Şampiyonluk mücadelesi veren sarı lacivertli takımda savunma kurgusu değişmeye başladı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un 3'lü savunmada istediğini bulamaması sonrası artık 4'lü savunmaya dönüş kesinleşti denilebilir.
Bu doğrultuda elinde 4 stoper olan Kanarya, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı transfer etmiş ve oyuncu gelir gelmez Jesus tarafından ilk 11'e monte edilmişti.
Böylece 5 stoper sayısına ulaşan ve devamlı olarak 11'de 2 stopere yer vermeyi planlayan Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in durumu tartışılmaya başladı.
Milli futbolcunun talipleri ise şimdiden çıkmaya başladı.
SERDAR AZİZ'İN YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR
Performansıyla taraftarların sürekli olarak eleştirilerine maruz kalan Serdar Aziz, özellikle Giresunspor maçında yenilen 2 golde yaptığı hatalarla mağlubiyete davetiye çıkartmıştı.
Son olarak Galatasaray'a kaybedilen derbide de vasat bir performans ortaya koyan tecrübeli stoper, Samet Akaydın'ın gelişi sonrası 11'e veda etti.
Bir diğer tartışmalı isim olan Gustavo Henrique ile birlikte artık kolay kolay kadroya girmesi beklenmeyen 32 yaşındaki oyuncu için pusuda bekleyen Başakşehir'in nabız yokladığı öğrenildi.
EMRE BELÖZOĞLU ÇOK İSTİYOR
Bu sezon hem Avrupa hem de ligde iddialı şekilde ilerleyen Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Serdar Aziz için yönetime talepte bulundu.
Oyuncunun Fenerbahçe'deki durumunu fırsat olarak gören Belözoğlu, yakın ilişkileri olan eski takım arkadaşı Serdar'ı kadroya katmayı çok istiyor.
Halihazırda stoper rotasyonunda yerli hiçbir oyuncusu olmayan Başakşehir, ara transfer döneminde nabız yoklamaya hazırlanıyor.
Ancak transferin gerçekleşmesi için kulüp içi kaynaklar sezon sonunu işaret ediyor.
Fenerbahçe'nin lig, kupa ve Avrupa macerasının olması ve Serdar Aziz'in şampiyonluk görmeden gitmek istememesi sebebiyle bu sezonu Fenerbahçe'de tamamlamasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.
GALATASARAY'DAN GELMİŞTİ
Kariyerindeki en büyük çıkışı Bursaspor ile yaşayan Serdar Aziz, lig şampiyonluğu yaşadığı yeşil beyazlı takımda kaptanlığa kadar yükselmişti.
Buradaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncuyu İstanbul devleri istemiş ve yarışı kazanan Galatasaray olmuştu.
4.5 milyon euro bedelle Galatasaray'a imza atan Serdar, 51 maça çıktığı sarı kırmızılı takımla bir lig şampiyonluğu daha kazanmıştı.
Teknik direktör Fatih Terim ile yaşadığı sorunlar ve kronik sakatlıkları sebebiyle kadro dışı bırakılan Serdar Aziz'in sözleşmesi feshedilmiş ve Milli futbolcu soluğu ezeli rakip Fenerbahçe'de almıştı.
Fenerbahçe'ye kısa sürede adapte olan ve kendini kanıtlayan başarılı stoper, sarı lacivertli takımda 108 maça çıkıp 10 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.
Şampiyonluk hedefiyle sezon başlayan ve Jorge Jesus yönetiminde hem lig hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçiren takımda en çok oynayan isimlerden biri olan Milli futbolcu, son dönemdeki performans düşüşü ve Samet Akaydın'ın gelişiyle gözden düşmüş durumda.
Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2025'da sona eriyor.