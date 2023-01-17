Fenerbahçe'de bir devir sona eriyor! İşte yeni takımı

Şampiyonluk hedefiyle sezon başlayan ve Jorge Jesus yönetiminde hem lig hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçiren takımda en çok oynayan isimlerden biri olan Milli futbolcu, son dönemdeki performans düşüşü ve Samet Akaydın'ın gelişiyle gözden düşmüş durumda.

Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2025'da sona eriyor.