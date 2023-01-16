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Ne de olsa Kral

Enner Valencia dün gece Gaziantep'te iş başındaydı. 33 yaşındaki krampon 2 golle maça damga vurdu. Önce 8. dakikada takımını öne geçirdi, ardından uzatmada işi bitirdi. Son dakikalarda galibiyeti getiren golü kaydetti. Ligde 15 maçta 15 gole ulaştı. Toplamda ise 21 gole katkı sağladı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Ne de olsa Kral

Fenerbahçe'nin bu sezonki flaş ismi Enner Valencia dün gece yine iş başındaydı. Ekvadorlu forvet, attığı 2 golle sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren isim oldi. Valencia önce 8. dakikada Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Gaziantep'in beraberlik sayısı sonrası artan Fenerbahçe ataklarında yine başı çeken Valencia, bitiriciliğini son dakikalarda bir kez daha konuşturdu. Tecrübeli krampon, uzatmalarda attığı golle Kanarya'ya 3 puanı getirdi, Valencia istatistiklerini de geliştirmeye devam etti.


TUTABİLENE AŞK OLSUN!
33 yaşındaki Ekvadorlu forvet, bu sezon Süper Lig'de 15, toplamda ise 17. sayısını kaydetmiş oldu. Üstelik ligdeki 15 gole 15 maçta ulaşarak maç başı 1 gol ortalaması yakaladı. Valencia, golü dışında oynadığı futbollla da büyük beğeni topladı. Gerektiğinde savunmaya gelerek arkadaşlarına top çıkarmada da yardım etti. 4 de asisti olan Valencia, toplamda 21 gole katkı sağladı. Öte yandan 2 maç sonra gol sevinci yaşayan tecrübeli futbolcu, gol krallığındaki yerini de perçinlemiş oldu. Taraftarı coşturdu...


SONUNA KADAR GİDECEĞİZ
Gecenin kahramanı Valencia şampiyonluğa inandıklarını söyledi. İyi mücadele ettikleri ve sezonun kalanında bunu sürdüreceklerini dile getiren sarı lacivertli golcü, "Goller attım, mutluyum ama önemli olan takımın kazanması. Şampiyonluk yarışında sonuna kadar gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Tecrübeli krampon, son dakikalarda kaçırdığı bir pozisyon için "Bazen kolay gibi görünen pozisyonlar zor olabiliyor" ifadelerini kullandı.

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