Fenerbahçe Bruma'nın sözleşmesini feshedecek mi? O gerçek ortaya çıktı!

Fenerbahçe sezon başında Bruma'yı, PSV'den satın alma opsiyonlu kiralık kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe sezon başında Bruma'yı, PSV'den satın alma opsiyonlu kiralık kadrosuna katmıştı.
Sarı lacivertliler, Bruma için şu açıklamayı yapmıştı:
"Kulübümüz, PSV Eindhoven kulübünden Armindo Tué Na Bangna'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı.
Bruma lakabıyla bilinen kanat oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.
Portekizli oyuncunun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.
Bruma'ya 'Türkiye'nin en büyük spor kulübüne hoş geldin' diyor; Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
KADROYA ALINMADI
Bununla beraber Fenerbahçe, yabancı sınırından dolayı Bruma'yı TFF listesine yazmamıştı.
Öte yandan Bruma, ağır bir sakatlık yaşamış ve bir süre antrenmanlarda dahi yer alamamıştı.
Jorge Jesus, konuya ilişkin yaptığı açıklamda şu sözlere yer vermişti:
"Mesela Bruma. Onu buraya ben çağırdım ama Avrupa Ligi kadrosuna alamadık çünkü bazı kararlar almamız gerekiyor."
2. YARIDA KADRODA OLACAK MI?
Fenerbahçe camiası, Jorge Jesus'un 2. yarıda Bruma'yı değerlendirip değerlendirmeyeceğini merak ediyordu.
Bruma'ya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, Bruma'ya 2. yarıda kadroda olacağına dair söz verdi.
Oyuncu, antrenmanlarına eksiksiz devam ediyor ve Jesus'un talimatlarını harfiyen uyguluyor.
SÖZLEŞME FESHİ İDDİASI...
Öte yandan Bruma için çıkan "Fenerbahçe yönetimi sözleşmesini feshedecek" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
Söz konusu iddiaya ilişkin oyuncuya ve ya menajerine iletilmiş herhangi bir bilgi yok.
"HOCAYI ÇOK İYİ TANIYORUM"
Bruma, Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından şu ifadeleri kulüp kanalına vermişti:
"Hocayı çok iyi tanıyorum. Çok sıkı çalıştıran ve disiplinli bir hoca. Jesus ile çalışacağım için çok şanslıyım. Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum.
Taraftarlar bizim için çok önemli. Ligi şampiyon olarak tamamlamamızı ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmamızı istiyorlar.
Her şey mümkün. Bu hedefler için çok sıkı çalışacağız.
İyi futbol oynayarak, sıkı çalışarak hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Çok gol atmak ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz."