Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Bruma'nın sözleşmesini feshedecek mi? O gerçek ortaya çıktı!

Fenerbahçe Bruma'nın sözleşmesini feshedecek mi? O gerçek ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin sezon başında PSV Eindhoven'dan satıl alma opsiyonuyla kiraladığı Bruma ile ilgili önemli gerçekler ortaya çıktı. Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe, yabancı sınırından dolayı Bruma'yı kadroya dahil etmemişti. Ligin 2. yarısındaki akıbeti merakla beklenen oyuncunun, sözleşmesinin feshedileceği iddia edilmişti. Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'ın, Bruma'nın son durumuna ilişkin bilgileri edindi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 16:43
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe Bruma'nın sözleşmesini feshedecek mi? O gerçek ortaya çıktı!

Fenerbahçe sezon başında Bruma'yı, PSV'den satın alma opsiyonlu kiralık kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe Bruma'nın sözleşmesini feshedecek mi? O gerçek ortaya çıktı!

Sarı lacivertliler, Bruma için şu açıklamayı yapmıştı:

Fenerbahçe Bruma'nın sözleşmesini feshedecek mi? O gerçek ortaya çıktı!

"Kulübümüz, PSV Eindhoven kulübünden Armindo Tué Na Bangna'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı.

Fenerbahçe Bruma'nın sözleşmesini feshedecek mi? O gerçek ortaya çıktı!

Bruma lakabıyla bilinen kanat oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Fenerbahçe Bruma'nın sözleşmesini feshedecek mi? O gerçek ortaya çıktı!

Portekizli oyuncunun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

Fenerbahçe Bruma'nın sözleşmesini feshedecek mi? O gerçek ortaya çıktı!

Bruma'ya 'Türkiye'nin en büyük spor kulübüne hoş geldin' diyor; Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

Fenerbahçe Bruma'nın sözleşmesini feshedecek mi? O gerçek ortaya çıktı!

KADROYA ALINMADI
Bununla beraber Fenerbahçe, yabancı sınırından dolayı Bruma'yı TFF listesine yazmamıştı.

Fenerbahçe Bruma'nın sözleşmesini feshedecek mi? O gerçek ortaya çıktı!

Öte yandan Bruma, ağır bir sakatlık yaşamış ve bir süre antrenmanlarda dahi yer alamamıştı.

Fenerbahçe Bruma'nın sözleşmesini feshedecek mi? O gerçek ortaya çıktı!

Jorge Jesus, konuya ilişkin yaptığı açıklamda şu sözlere yer vermişti:

Fenerbahçe Bruma'nın sözleşmesini feshedecek mi? O gerçek ortaya çıktı!

"Mesela Bruma. Onu buraya ben çağırdım ama Avrupa Ligi kadrosuna alamadık çünkü bazı kararlar almamız gerekiyor."

Fenerbahçe Bruma'nın sözleşmesini feshedecek mi? O gerçek ortaya çıktı!

2. YARIDA KADRODA OLACAK MI?
Fenerbahçe camiası, Jorge Jesus'un 2. yarıda Bruma'yı değerlendirip değerlendirmeyeceğini merak ediyordu.

Fenerbahçe Bruma'nın sözleşmesini feshedecek mi? O gerçek ortaya çıktı!

Bruma'ya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, Bruma'ya 2. yarıda kadroda olacağına dair söz verdi.

Fenerbahçe Bruma'nın sözleşmesini feshedecek mi? O gerçek ortaya çıktı!

Oyuncu, antrenmanlarına eksiksiz devam ediyor ve Jesus'un talimatlarını harfiyen uyguluyor.

Fenerbahçe Bruma'nın sözleşmesini feshedecek mi? O gerçek ortaya çıktı!

SÖZLEŞME FESHİ İDDİASI...
Öte yandan Bruma için çıkan "Fenerbahçe yönetimi sözleşmesini feshedecek" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe Bruma'nın sözleşmesini feshedecek mi? O gerçek ortaya çıktı!

Söz konusu iddiaya ilişkin oyuncuya ve ya menajerine iletilmiş herhangi bir bilgi yok.

Fenerbahçe Bruma'nın sözleşmesini feshedecek mi? O gerçek ortaya çıktı!

"HOCAYI ÇOK İYİ TANIYORUM"
Bruma, Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından şu ifadeleri kulüp kanalına vermişti:

Fenerbahçe Bruma'nın sözleşmesini feshedecek mi? O gerçek ortaya çıktı!

"Hocayı çok iyi tanıyorum. Çok sıkı çalıştıran ve disiplinli bir hoca. Jesus ile çalışacağım için çok şanslıyım. Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum.

Fenerbahçe Bruma'nın sözleşmesini feshedecek mi? O gerçek ortaya çıktı!

Taraftarlar bizim için çok önemli. Ligi şampiyon olarak tamamlamamızı ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmamızı istiyorlar.

Fenerbahçe Bruma'nın sözleşmesini feshedecek mi? O gerçek ortaya çıktı!

Her şey mümkün. Bu hedefler için çok sıkı çalışacağız.

Fenerbahçe Bruma'nın sözleşmesini feshedecek mi? O gerçek ortaya çıktı!

İyi futbol oynayarak, sıkı çalışarak hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Çok gol atmak ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz."

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