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Var kararı doğruydu

Jesus: 3. golümüz neden iptal edildi anlamadım. Orada bir faul yok Antalya’nın golünün VAR’dan iptali doğruydu. Osayi’ye faul yapıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Var kararı doğruydu

Fenerbahçe'de, teknik direktör Jorge Jesus'un da gündemi hakemlerdi. Portekizli çalıştırıcı "Utanç verici bir zeminde oynadık. 3. golümüz neden iptal edildi anlamadım. Rossi'nin golü temizdi. O pozisyonda faul yoktu. 3-1'i yakalamış olsak maçı orada koparacaktık. Antalyaspor'un iptal edilen golünde VAR kararı doğruydu. Rakip forvet, Osayi'ye faul yaptı" ifadelerini kullandı.

DERBİ DE NORMAL BİR MAÇ

Jorge Jesus, Galatasaray derbisiyle alakalı "Normal bir maç. 3 puandan daha az veya çok vermiyorlar. Real Madrid veya Barcelona ile de oynasak aynı şeyi söylerim. Her maç 3 puan" diye konuştu. Antalyaspor'un hocası Nuri Şahin ise şunları söyledi: "Gücümüz yetmedi. Fenerbahçe çok iyi bir takım, 2-1'den sonra da havada gol kokusu vardı, golü bulduk ama yetmedi, yapacak bir şey yok"

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