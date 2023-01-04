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Michy biliyor bu işi

Geriye düşen Fenerbahçe'yi Michy Batshuayi zafere taşıdı Tecrübeli forvet biri penaltıdan iki golle gecenin yıldızı oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Michy biliyor bu işi
Fenerbahçe geriye düştüğü Antalyaspor mücadelesini kazanırken gecenin kahramanı ise Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi oldu. 29 yaşındaki golcü oyuncu galibiyeti getiren 2 golün de sahibiydi. Fenerbahçe devresini geride geçtiği maçın ikinci yarısına hızlı başlarken Batshuayi ilk önce 55. dakikada sahne aldı. Yıldız futbolcu, King'in şutunda direkten dönen topu tamamlayıp durumu 1-1'e getirdi. bu gol sonrası ataklarını iyice sıklaştıran Fenerbahçe istediğini 62. dakikada buldu.

Penaltı kazanan sarı lacivertli takımda topun başına yine Batshuayi geldi. Tecrübeli krampon şık bir vuruşla topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Belçikalı böylece geçen haftadan sonra dün de gol atarak son 2 maçta 3 gol kaydetmiş oldu. Fenerbahçeli yıldız ayrıca bu sezon ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı; toplamda ise 13 gole ulaştı. 1 de asisti bulunan Batshuayi, golleri dışınra performansıyla da tam not aldı. Tecrübeli forvet hücumda basmadık yer bırakmadı. Gerektiğinde savunmaya da yardıma geldi.
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