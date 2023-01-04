Michy biliyor bu işi

Penaltı kazanan sarı lacivertli takımda topun başına yine Batshuayi geldi. Tecrübeli krampon şık bir vuruşla topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Belçikalı böylece geçen haftadan sonra dün de gol atarak son 2 maçta 3 gol kaydetmiş oldu. Fenerbahçeli yıldız ayrıca bu sezon ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı; toplamda ise 13 gole ulaştı. 1 de asisti bulunan Batshuayi, golleri dışınra performansıyla da tam not aldı. Tecrübeli forvet hücumda basmadık yer bırakmadı. Gerektiğinde savunmaya da yardıma geldi.
Penaltı kazanan sarı lacivertli takımda topun başına yine Batshuayi geldi. Tecrübeli krampon şık bir vuruşla topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Belçikalı böylece geçen haftadan sonra dün de gol atarak son 2 maçta 3 gol kaydetmiş oldu. Fenerbahçeli yıldız ayrıca bu sezon ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı; toplamda ise 13 gole ulaştı. 1 de asisti bulunan Batshuayi, golleri dışınra performansıyla da tam not aldı. Tecrübeli forvet hücumda basmadık yer bırakmadı. Gerektiğinde savunmaya da yardıma geldi.
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