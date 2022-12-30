Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt!

Sivasspor - Galatasaray müsabakasında hakem Erkan Özdamar'ın VAR'dan iptal ettiği gol ile birlikte kamuoyunda yoğun tartışma ortamı hakim oldu. Fenerbahçe, gündeme dair konularla ilgili basın toplantısı düzenledi.
"ENDİŞELERİMİZ TAVAN YAPTI"
Uzun süre sonra hiç istemediğimiz bir konuyla ilgili sizlerle beraberiz. Dikkat edenler olmuştur, son zamanlarda 3 defa, biri 5 Kasım, biri 24 Kasım, biri de 28 Kasım'da olmak üzere MHK ile ilgili hoşumuza gitmeyen kokular aldığımızı ifade etmiştim. Sivasspor-Galatasaray maçından sonra endişelerimiz tavan yaptı, zirve yaptı. Hakem hatası, şampiyonluk yarışındaki diğer takımlara da dezavantaj sağlamıştır. Sivasspor'a ve onların rakiplerine de dezavantaj sağlamıştır. Bu iki takımı ilgilendiren durum değil.
TFF'nin kronikleşmiş hakem sıkıntısını gidermek için samimi şekilde çalıştığını yeni metotlar getirdiğini, yeni testler getirdiğini, bir dönüşüm olduğunu ancak bu dönüşümün başarılı olması için MHK'nın aynı yolda yürümesi gerektiğini söylemiştim.