Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt!

Sivasspor - Galatasaray müsabakasında hakem Erkan Özdamar'ın VAR'dan iptal ettiği gol ile birlikte kamuoyunda yoğun tartışma ortamı hakim oldu. Fenerbahçe gündeme dair konularla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 16:01 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 16:37
Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt!

Sivasspor - Galatasaray müsabakasında hakem Erkan Özdamar'ın VAR'dan iptal ettiği gol ile birlikte kamuoyunda yoğun tartışma ortamı hakim oldu. Fenerbahçe, gündeme dair konularla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt!

"ENDİŞELERİMİZ TAVAN YAPTI"

Uzun süre sonra hiç istemediğimiz bir konuyla ilgili sizlerle beraberiz. Dikkat edenler olmuştur, son zamanlarda 3 defa, biri 5 Kasım, biri 24 Kasım, biri de 28 Kasım'da olmak üzere MHK ile ilgili hoşumuza gitmeyen kokular aldığımızı ifade etmiştim. Sivasspor-Galatasaray maçından sonra endişelerimiz tavan yaptı, zirve yaptı. Hakem hatası, şampiyonluk yarışındaki diğer takımlara da dezavantaj sağlamıştır. Sivasspor'a ve onların rakiplerine de dezavantaj sağlamıştır. Bu iki takımı ilgilendiren durum değil.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt!

TFF'nin kronikleşmiş hakem sıkıntısını gidermek için samimi şekilde çalıştığını yeni metotlar getirdiğini, yeni testler getirdiğini, bir dönüşüm olduğunu ancak bu dönüşümün başarılı olması için MHK'nın aynı yolda yürümesi gerektiğini söylemiştim.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt!

"EN KÖTÜ HAKEM ATANDI"

Kötü oynadık ama kötü oynadık diye hataları görmezden gelemeyiz. Bu nedenli kritik bir maçta, atanabilecek en kötü yan hakem atandı. Serkan Çimen için açıklama yaptık. Trabzonspor maçında bir hakem hatası olduğunu söylemiyorum. Ama MHK'nın tuhaflıklarını birkaç örnekle göstereceğim. 46 adet yardımcı hakem var. Bu kadar önemi yüksek bir maça hangi hakem atanmasa diye sorulursa, Serkan Çimen çıkar.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt!

Trabzonspor-Fenerbahçe gibi zorluk derecesi yüksek bir maça yardımcı hakem olarak Serkan Çimen'in atanması Halil Umut Meler'e de haksızlık.Bu bir ekip işi olduğu için, zorluk derecesi bu kadar yüksek olan bir maça Halil Umut Meler ve uzun süredir birlikte maç yönetmediği yardımcı hakemini atamak garip. Biz bu iki ismin en son ne zaman beraber maç yönettiğini bulamadık.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt!

"BUNU ANLAYAMIYORUZ"

Yapay zeka ile birlikte eskiden alışık olduğumuz hakem üçlüleri bozulmaya başladı. Hakemlik bir ekip işi. Geçen seneki Beşiktaş-Adana Demirspor maçında yaşanan gerginlikten sonra, iki ekibin bir sonraki karşılaşmasına yine aynı hakem trio'sunun nasıl atandığını biz anlamıyoruz.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt!

"ATAMALARLA İLGİLİ MADDE VAR"

Federasyona gittik. Bize çok güzel bir sunum yaptılar. Kriterleri anlattılar, nasıl hakem ataması yapıldığını gösterdiler. Hakem-takım ilişkisi kriteri var. Hakem bir takımın maçına görevlendirilmek istemiyorsa, o takımın hiçbir maçına görevlendirilemez maddesi var.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt!

MHK, federasyonu yapay zeka altında uyutuyor. Yaşar Kemal Uğurlu, Adana Demirspor ve Trabzonspor maçlarına 'atanmak istemiyorum' bilgisi verdi. Bu bize biraz garip geldi. Yaşar Kemal Uğurlu'nun öyle bir talebi yok. Bunu araştırdık, bu sisteme girilen bilgileri kendisi girmiyor, başkaları giriyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt!

"HATA YAPAN HAKEM FIFA'YA ALINIYOR!"

Yakın zamanda FIFA listeleri çıktı. Bunda da tuhaflık var. Erkan Zengin diye bir hakem var. Orta hakem olarak ligde maçını bulamadık. Kayserispor-Galatasaray maçında vahim bir hata yapıyor, uzun süre maç alamıyor. Ancak bu arkadaşımız FIFA VAR listesine alınıyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt!

"HAKEMLİK TESTİNİ GEÇEMEYEN BİRİ NASIL HAKEM OLUYOR?"

Erkan Özdamar'ın askerlikle alakalı çürük raporu var. Askere gitmekle alakası fiziki bir problemi varsa ki bu herkeste olabilir... Bu kişi nasıl hakemlik yapabiliyor? Bu arkadaşımız sezon başındaki hakemlik testini geçemiyor ve sakat olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt!

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA HATA YAPAN HAKEM 3 MAÇ GÖREV ALIYOR"

Beşikaş'ın maçında hakem N'Koudou'yu atamıyor. Bütün otoriteler harekete kırmızı kart yorumu getiriyor. Ali Palabıyık, Galatasaray maçında hata yapıyor, haftalarca maç alamıyor. Yasin Kol, Beşiktaş maçında hata yapıyor, sadece 3 maç görev alabiliyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt!

"HAKEMLİĞİ BİTİRİLECEK"

Hakemlerde Ali Palabıyık, Yasin Kol etkisi var. Bilinçaltı kirletilme etkisi. Ali Palabıyık, G.Saray maçında hata yapıyor, uzun süre maç alamıyor. Yasin Kol, Beşiktaş maçında hata yapıyor, bu sene 3 maç alabiliyor. Bu arkadaşın devrede Süper Lig hakemliği bitirilecek.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt!

"RADİKAL KARARLAR ALINMAZSA SORGULARIZ"

Sen yapay zekaya şu hakem şu maça atanmayacak diye koyuyorsan ve hakemin bundan haberi yoksa, yapay zeka nasıl düzgün çalışabilir? 25-30 yıllık kronikleşmiş hakem olaylarını bir federasyon çok kısa sürede bitiremez. Mehmet Büyükekşi'ye de söylüyorum. Niyetinizden şüphemiz yok, destekçiniziz. Ancak bu gidişata ağır ve radikal kararlar almazsanız, siz de bu tiyatronun bir parçasısınızdır ve biz bunu sorgulamaya başlarız.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt!

F.BAHÇE'DEN G.SARAY'A YANIT

Nizami bir gol iptal ediliyor, kimse nedenini bilmiyor. Sivasspor-Galatasaray maçındaki olayı, Türk futbolunun geleceği için büyük bir fırsat olarak görüyorum. Daha 15. haftadayız, bunu düzeltecek vaktimiz var. Olaylardan ders alıp doğru adımları atarsak, bu düzelebilir.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt!

Erden Timur, 'Kıyamet koparılıyor' dedi. Evet koparılıyor. Size ne oluyor diyemezsiniz çünkü biz de yarıştayız. Tüm takımlar yarışın içinde. Biz buraya sırf bu olay için çıkmadık, kasım ayında 3 defa konuşmamıza rağmen bu olay yaşandığı için buradayız. Futbol dışı olaylar var mı? Buna bakmamız lazım. Aziz Yıldırım "Ne şikesi, memleket meselesi" dedi. Bu hakem hatası değil, memleket meselesi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt!

"İDDİA VAR! EĞER ÖYLEYSE MAÇ İPTAL EDİLİR"

Çizgi yanlış çizildi, yanlış çizildiği fark edilince geri dönüş olmadı iddiası var. Böyle bir şey varsa maç iptal edilir. Kural olarak demiyorum, vicdan olarak diyorum. Hakem hataları olacaktır, ancak böylesi başka seviyede bir hata. Ne ceza verilecek, ne önlem alınacak ve ne kararlar verilecek bekliyoruz.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt!

"G.SARAY MAĞDUR OLUYORDU"

Biz bir iddiada bulunursak arkasında bulunuruz. Dolayısıyla biz tespitte bulunuyoruz, bu tespite yanlış diyen varsa da soru-cevap kısmında sonuna kadar beni zorlayın. Bizde çanak soru olmaz. Biraz önceki toplantıda neredeyse Galatasaray mağdur oluyordu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt!

"İNŞALLAH DERBİYİ ETKİLEMEZ"

VAR çıktığından beri, ofsayttan iptal edilen veya ofsayt şüphesine rağmen verilen gollerin 1 tanesinde ofsayt çizgisinin çizilmediği oldu mu? Sivasspor-Galatasaray maçında çizemediler çizgiyi. Her derbi öncesi soru işareti ve kuşkular var. Bu sefer oluş şekli açısından iyi olmadı. İnşallah derbiye etkisi olmaz. Ozan Tufan'ın Galatasaray'a attığı bir gol de kaç dakika incelendi? %100 gol verilmedi. Biz sakata uğramak istemiyoruz. Kimse uğrasın istemiyoruz. Bu seferki, oluş şekli açısından iyi olmadı. İnşallah derbiye hiçbir etki yapmaz.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt!

"AĞLAMAYANA MAMA YOK"

Erden Timur'un aldığı cezayla alakalı benim ahkam kesmemin bir anlamı yok. Sokak tabiriyle 'Ağlamayana mama yok' diyebiliriz. İlk dönemlerde acemiydik ancak son dönemlerde yoğurt yiyişimiz değişti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt!

"MORAL BOZACAĞI GEREKÇESİYLE REDDETTİLER"

Yabancı hakem konusu defalarca Kulüpler Birliği'nde ve TFF'de konuşuldu. Araştırmalar yapıldı. Suudi Arabistan ve Yunanistan dışında kullanan yok. TFF, yabancı hakem getirilmesinin Türk hakemlerin moralini bozacağı gerekçesiyle bu talebi reddetti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt!

"TFF İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

TFF, bize Trabzonspor maçından önce ziyaret gerçekleştirecekti ancak biz maçtan sonra olsun, yanlış anlaşılmasın dedik. Algı olarak çok yanlış yerlere gitti. İnşallah ocak ayının ilk haftasında görüşeceğiz.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt!

"DERHAL EMEKLİ OLSUN"

Özgüç Türkalp bir an önce emekliye ayrılsın! Derhal! Sivasspor-Galatasaray maçının sorumlusu tamamen o. Bir kırmızı kart var, hiç konuşmuyoruz. Bu o kadar büyük bir olay ki, kırmızı konuşulmuyor. Batshuayi yanlıştı ama konuşmadık. Enner Valencia G.Saray maçındaki hareketi yapsa ne olurdu?

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt!

"ERDEN TİMUR LİGİ DURDURMAZ, ŞUURSUZ İFADELER BUNLAR"

Erden Timur'un 'Ligi bitirtmeyiz' ifadelerini kendisine sorulan Koç, "Bu ligi Covid durduramadı, Erden Timur mu durduracak? Bu acemilik, amatörlük! Şuursuzca söylenmiş, arkasında durulamayacak söz." dedi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt!

"MHK HİÇ ATANMAMALIYDI"

Mehmet Büyükekşi futbolun içinden gelen biri değil. Tüm kurulları kendisi hazırlamamıştır. Ben ona bu kişilerle alakalı gerekli uyarıları yaptım. Biz koskoca 80 milyonluk ülkede inanabileceğimiz, hata yaparsa 'sağlık olsun' diyebileceğimiz bir insan bulamıyoruz. MHK bırakın istifayı, oraya hiç atanmamalıydı. İstifa ettiler diyelim, yerine kim gelecek? 80 milyonda oraya oturtacak insanları bulamıyoruz. Biz Fenerbahçe'nin hakkını koruduğumuza inanıyoruz. Ne yazık ki hala, iyi oynamanın kazanmak için yeterli olmadığı bir futbol iklimindeyiz.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt!

"YANILMIŞIZ"

Bu federasyon son şansımız. Bunu zamanında Nihat Özdemir'e de söylemiştim ancak yanılmışız. Bu dönüşümün yapılabilmesi için Fenerbahçe olarak üstümüze düşeni yapacağız. Bu durumdan farklı bir davranışımız şu an yok.

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