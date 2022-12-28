Jesus’tan 2 değişiklik

Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus, Hatayspor mücadelesine 2 değişiklik yaparak çıktı. Kırmızı kart cezası olan Miguel Crespo'nun yerine Miha Zajc 11'de başladı. Sloven orta saha oyuncusu adeta döktürdü. Portekizli çalıştırıcı, Serdar Aziz'in yerine ise Diego Rossi'yi oynattı. 3'lü dizilişten vazgeçerek bu maçta 4'lü oynattı.
Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus, Hatayspor mücadelesine 2 değişiklik yaparak çıktı. Kırmızı kart cezası olan Miguel Crespo'nun yerine Miha Zajc 11'de başladı. Sloven orta saha oyuncusu adeta döktürdü. Portekizli çalıştırıcı, Serdar Aziz'in yerine ise Diego Rossi'yi oynattı. 3'lü dizilişten vazgeçerek bu maçta 4'lü oynattı.