Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Hatayspor maçı CANLI

Fenerbahçe Hatayspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe ile Hatayspor arasında oynanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 19:01 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 20:10
Fenerbahçe Hatayspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor.

Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Batshuayi

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Samuel, Aabid, Onur, Ruben, Saba, Ayaub, Ze Luis

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Hatayspor maçı 27 Aralık Salı günü saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

F.BAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, kart cezası nedeniyle Atakaş Hatayspor maçında forma giyemiyor. Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor karşılaşmasında çift sarı kartla oyundan ihraç edilen Crespo'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro ve Enner Valencia da Hatayspor maçı kadrosunda yer alamadı.

DİĞER
Yeşilçam'ın ketum ve gaddar kadınıydı! Aliye Rona meğer ünlü oyuncunun halasıymış!
Sinan Akçıl ile Ajda Pekkan el ele Kıbrıs'ta! Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından kendisinden 10 yaş büyük Defne Samyeli ile aşkı ifşa olmuştu
Ümraniyespor Ankara'da kazandı!
Başakşehir sahasında kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gol ofsayta takıldı!
Volkan Demirel: F.Bahçe'ye rakip olmak onur!
Memur maaşları ne kadar olacak?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
TOPLU ULAŞIMA ZAM!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Volkan Demirel: F.Bahçe'ye rakip olmak onur! Volkan Demirel: F.Bahçe'ye rakip olmak onur! 19:33
Jesus'tan Valencia açıklaması! Jesus'tan Valencia açıklaması! 19:17
Ümraniyespor Ankara'da kazandı! Ümraniyespor Ankara'da kazandı! 19:04
F.Bahçe'de sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı F.Bahçe'de sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı 19:02
Başakşehir sahasında kazandı! Başakşehir sahasında kazandı! 18:59
Trabzonspor İstanbul'a gitti! Trabzonspor İstanbul'a gitti! 18:28
Daha Eski
Beşiktaş Emlakjet 2 ismin kadrosuna kattı! Beşiktaş Emlakjet 2 ismin kadrosuna kattı! 18:15
Taha Akgül'e büyük onur! Taha Akgül'e büyük onur! 18:11
Mahmut Tekdemir Gaziantep deplasmanında yok! Mahmut Tekdemir Gaziantep deplasmanında yok! 18:08
Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK’ya sevk edildi! Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK’ya sevk edildi! 18:06
Sivasspor Galatasaray maçına hazırlanıyor! Sivasspor Galatasaray maçına hazırlanıyor! 17:56
Juventus yılı 238 milyon Euro zararla kapattı! Juventus yılı 238 milyon Euro zararla kapattı! 17:47