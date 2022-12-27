Fenerbahçe Hatayspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor.
Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Batshuayi
Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Samuel, Aabid, Onur, Ruben, Saba, Ayaub, Ze Luis
FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Hatayspor maçı 27 Aralık Salı günü saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
F.BAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, kart cezası nedeniyle Atakaş Hatayspor maçında forma giyemiyor. Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor karşılaşmasında çift sarı kartla oyundan ihraç edilen Crespo'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro ve Enner Valencia da Hatayspor maçı kadrosunda yer alamadı.