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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mertcan Ayhan yarışı!

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, milli futbolcunun kardeşi için karşı karşıya geldi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 08:06
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mertcan Ayhan yarışı!

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada takımlar hazırlıklarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mertcan Ayhan yarışı!

Süper Lig'de şampiyonluk için iddialı takımlardan olan Fenerbahçe ve Galatasaray'da yoğun transfer mesaisi sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mertcan Ayhan yarışı!

İki ezeli rakip zaman zaman aynı oyuncu için girişimlerde bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mertcan Ayhan yarışı!

O isimlerden biri de Mertcan Ayhan oldu. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mertcan Ayhan yarışı!

Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan için değil de kardeşi Mertcan için kapışıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mertcan Ayhan yarışı!

İki Süper Lig devi hali hazırda Schalke'nin alt yapısında forma giyen 2006'lı Mertcan'a forma giydirmek için kıyasıya yarış veriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mertcan Ayhan yarışı!

Öte yandan Roma'nın da genç oyuncuyu takip ettiği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mertcan Ayhan yarışı!

2006 doğumlu Mertcan, Schalke 04'te abisi gibi stoper oynuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mertcan Ayhan yarışı!

Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mertcan Ayhan yarışı!

MERTCAN AYHAN KİMDİR?

8 Eylül 2006'da Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mertcan Ayhan yarışı!

Profesyonel futbol kariyerine TuS Rotthausen altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mertcan Ayhan yarışı!

2014 yılında Schalke 04 altyapısına transfer oldu. 1 Temmuz 2022'den itibaren Schalke 04 U17 takımında forma giyiyor.

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