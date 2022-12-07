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Fenerbahçe'de Valencia endişesi! Trabzonspor maçında...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Antalya'da kampa girdi. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle kamp kadrosuna dahil edilmeyen isimlerden biri olan ve 2 hafta sahalardan uzak kalacak olan Enner Valencia'nın Trabzonspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyebileceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 09:59
Fenerbahçe'de Valencia endişesi! Trabzonspor maçında...

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor.

Fenerbahçe'de Valencia endişesi! Trabzonspor maçında...

Ligde lider konumda bulunan sarı-lacivertliler, Dünya Kupası sonrası yoluna kaldığı yerden devam etmek istiyor.

Fenerbahçe'de Valencia endişesi! Trabzonspor maçında...

Antalya'da Alanyaspor ve Salernitana ile hazırlık maçına çıkacak olan Kanarya'da sakatlıklar can sıkıyor.

Fenerbahçe'de Valencia endişesi! Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Luan Peres, Joao Pedro, Enner Valencia, Arda Güler, Emre Mor ve Ezgjan Alioski sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'de Valencia endişesi! Trabzonspor maçında...

Sarı-lacivertlilerde sakatlıklar bulunan oyuncuların tedavisi sürerken, sezonun parlayan yıldızı Enner Valencia da sakatlar kervanına katıldı.

Fenerbahçe'de Valencia endişesi! Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe, Ekvadorlu yıldızın milli takımda diz sakatlığı yaşadığını açıkladı.

Fenerbahçe'de Valencia endişesi! Trabzonspor maçında...

Açıklamada ayrıca Valencia'nın 2 hafta sonra takımla çalışmalara katılabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'de Valencia endişesi! Trabzonspor maçında...

TRABZONSPOR MAÇINA YETİŞEMEYEBİLİR

Hürriyet'in haberine göre; Dünya Kupası'ndan Ekvador Milli Takımı'nda yaşadığı diz sakatlığı problemiyle dönen Enner Valencia'nın Trabzonspor maçına yetişememe ihtimali var.

Fenerbahçe'de Valencia endişesi! Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe sağlık ekibi yıldız futbolcunun tedavisi için seferber olurken Valencia'nın güçlü fiziğiyle tüm sakatlıklardan erken dönmesi kritik karşılaşmada oynama ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Fenerbahçe'de Valencia endişesi! Trabzonspor maçında...

Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maçta görev aldı.

Fenerbahçe'de Valencia endişesi! Trabzonspor maçında...

Ekvadorlu forvet, 17 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de Valencia endişesi! Trabzonspor maçında...

Etkili oyununu Dünya Kupası'nda da sürdüren 33 yaşındaki futbolcu, çıktığı 3 maçta 3 gol attı.

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