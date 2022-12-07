Fenerbahçe'de Valencia endişesi! Trabzonspor maçında...

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor.
Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor.
Ligde lider konumda bulunan sarı-lacivertliler, Dünya Kupası sonrası yoluna kaldığı yerden devam etmek istiyor.
Antalya'da Alanyaspor ve Salernitana ile hazırlık maçına çıkacak olan Kanarya'da sakatlıklar can sıkıyor.
Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Luan Peres, Joao Pedro, Enner Valencia, Arda Güler, Emre Mor ve Ezgjan Alioski sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosuna alınmadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıklar bulunan oyuncuların tedavisi sürerken, sezonun parlayan yıldızı Enner Valencia da sakatlar kervanına katıldı.
Fenerbahçe, Ekvadorlu yıldızın milli takımda diz sakatlığı yaşadığını açıkladı.
Açıklamada ayrıca Valencia'nın 2 hafta sonra takımla çalışmalara katılabileceği belirtildi.
TRABZONSPOR MAÇINA YETİŞEMEYEBİLİR
Hürriyet'in haberine göre; Dünya Kupası'ndan Ekvador Milli Takımı'nda yaşadığı diz sakatlığı problemiyle dönen Enner Valencia'nın Trabzonspor maçına yetişememe ihtimali var.
Fenerbahçe sağlık ekibi yıldız futbolcunun tedavisi için seferber olurken Valencia'nın güçlü fiziğiyle tüm sakatlıklardan erken dönmesi kritik karşılaşmada oynama ihtimalini kuvvetlendiriyor.
Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maçta görev aldı.
Ekvadorlu forvet, 17 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Etkili oyununu Dünya Kupası'nda da sürdüren 33 yaşındaki futbolcu, çıktığı 3 maçta 3 gol attı.
Valencia'nın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.