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Fener'den dost tarife

Dostluk Kupası’ndaki ilk Rayo Vallecano maçında olduğu gibi 1-0 geriye düşen Kanarya, Villarreal’i de ikinci yarıda yıktı. Goller Serdar ve King’den.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 06:50
Fener'den dost tarife

Fenerbahçe, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasında La Liga ekiplerinden Villarreal'i konuk etti. Organizasyonda ilk maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen Rayo Vallecano'yu 3-1'lik skorla geçen sarı-lacivertliler, Villarreal'i de yine 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti. 24. dakikada Villarreal Capoue'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 29. dakikada Serdar Dursun ceza sahasında Cuenca'nın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını işaret etti. 31'inci dakikada penaltıyı kullanan Serdar, topu filelerle buluşturarak skoru 1-1 yaptı. 78. dakikada Szalai'nin uzun ortasında ceza sahasında Mert Hakan Yandaştopu kafayla Joshua King'e indirdi. Joshua King, penaltı noktasına yakın bölgede uygun durumda yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

NASIL OYNADILAR?

SERDAR: Karşılaşmanın ilk golünde penaltıyı alan Serdar Dursun, atışı gole çevirerek skoru eşitledi. Serdar'ın bir şutu da üst direkte patladı.

EĞRİBAYAT: Göztepe'den gelen kaleci İrfan Can Eğribayat, ikinci yarıda genç kaleci Ertuğrul'un yerine girerek sarı-lacivertli formayı giydi.

ERTUĞRUL: Altay'ın yokluğunda kaleyi devralan Osman Ertuğrul, bu sezon ikinci kez ilk 11'de forma giydi. Genç kaleci golde şanssız bir anındaydı.

KİNG: Karşılaşmada Mert Hakan Yandaş'ın asistini iyi değerlendirerek galibiyet golünü atan Joshua King, görevini yapanlar arasındaydı.

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