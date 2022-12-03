Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Villarreal maçı sonrası Quique Setien: F.Bahçe çok iyi oynadı

Fenerbahçe Villarreal maçı sonrası Quique Setien: F.Bahçe çok iyi oynadı

İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal, hazırlık maçında Fenerbahçe ile karşılaştı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası İspanyol ekibinin teknik direktörü Quique Setien açıklamalarda bulundu ve "Fiziksel bir maç oldu, Fenerbahçe çok iyi oynadı." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 21:31
Fenerbahçe Villarreal maçı sonrası Quique Setien: F.Bahçe çok iyi oynadı

Villarreal Teknik Direktörü Quique Setien, Dostluk Turnuvası'nda 2-1 kaybettikleri maçta Fenerbahçe'nin çok iyi oynadığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Quique Setien, dostluk maçı olmasına rağmen müsabakanın çekişmeli geçtiğini belirterek, "Çok fiziksel bir maç oldu. İkili mücadeleler çok sert geçti. Fenerbahçe çok iyi oynadı diyebilirim. Skordan bağımsız takımımın performansından memnunum." diye konuştu.

Bir soru üzerine Arda Güler'i pek tanımadığını anlatan tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin kadrosunda çok iyi oyuncular olduğunu dile getirdi.

DİĞER
O gülümseme dünyalara bedel! Şarkıcı Berkay gönülleri fethetti
Şanlıurfa Gençlik Buluşması'nda mest eden düet! Başkan Erdoğan ve İbrahim Tatlıses 'Urfalıyam ezelden' parçasını seslendirdi
G.Saray'a dünyaca ünlü golcü!
Fenerbahçe geriden gelip kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus'tan Joao Pedro sözleri! "Sakatlığı..."
F.Bahçe'ye Nijeryalı sol kanat! Sözleşmesi sona eriyor
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (3 Aralık Cumartesi)
İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
2023'ün rengi Viva Magenta görenleri büyüledi...
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray deplasmanda kazandı! G.Saray deplasmanda kazandı! 22:12
Pele'den üzen haber! Pele'den üzen haber! 22:08
Halkbank F.Bahçe'yi devirdi! Halkbank F.Bahçe'yi devirdi! 22:06
Sakaryaspor sahasında galip! Sakaryaspor sahasında galip! 22:01
Jesus'tan Joao Pedro sözleri! "Sakatlığı..." Jesus'tan Joao Pedro sözleri! "Sakatlığı..." 21:44
Setien: F.Bahçe çok iyi oynadı Setien: F.Bahçe çok iyi oynadı 21:31
Daha Eski
Fenerbahçe geriden gelip kazandı! Fenerbahçe geriden gelip kazandı! 20:54
A.Demirspor'da Rakitskyi ile yollar ayrıldı! A.Demirspor'da Rakitskyi ile yollar ayrıldı! 20:34
Joao Pedro'ya forma jesti! Joao Pedro'ya forma jesti! 20:33
Buruk'tan sakatlık sözleri! Oliveira ve Icardi... Buruk'tan sakatlık sözleri! Oliveira ve Icardi... 20:07
Mata'dan şampiyonluk ve F.Bahçe sözleri! Mata'dan şampiyonluk ve F.Bahçe sözleri! 19:39
Iraola: Tatmin edici bir karşılaşma oldu Iraola: Tatmin edici bir karşılaşma oldu 19:29