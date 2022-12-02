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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e Avrupa'dan teklif geldi mi? Menajeri açıkladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe'de dikkat çeken performanslardan birini de genç futbolcu İsmail Yüksek sergiledi. Jorge Jesus'un güvendiği oyunculardan olan Yüksek'in, Avrupa'dan teklif alıp almadığı merak ediliyordu. Yıldız ismin menajeri konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 07:48
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e Avrupa'dan teklif geldi mi? Menajeri açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de forma giyen orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, üst düzey performansıyla teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e Avrupa'dan teklif geldi mi? Menajeri açıkladı

Futbolcunun adı transferde birçok Avrupa takımı ile de anılmaya başlandı. Sarı-lacivertli futbolcunun menajeri Emrah Bozkurt, uzun vadede Avrupa'da olmayı hedefleyen İsmail Yüksek'in geleceği ile ilgili son durumu açıkladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e Avrupa'dan teklif geldi mi? Menajeri açıkladı

İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'de mutlu olduğunun altını çizen Bozkurt, Takvim'e yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e Avrupa'dan teklif geldi mi? Menajeri açıkladı

Jorge Jesus ile iletişimi çok iyi. İsmail kendisini sürekli geliştiren, yenileyen bir futbolcu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e Avrupa'dan teklif geldi mi? Menajeri açıkladı

Fenerbahçe ruhuna uygun bir şekilde oynamaya gayret ediyor. Taraftarlar da İsmail'e tevecchüh gösteriyor, desteğini esirgemiyor. Şu anda takıma ve şampiyonluğa konsantre...

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e Avrupa'dan teklif geldi mi? Menajeri açıkladı

İtalyan ekibi Inter'in İsmail Yüksek'i transfer etmek istediği ve 10 milyon euro teklif yaptığı yönündeki haberler için futbolcunun menajeri, şöyle konuştu:

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e Avrupa'dan teklif geldi mi? Menajeri açıkladı

İsmail Yüksek başarılı bir futbolcu. Adının Avrupa'dan takımlarla anılması normal. Kendisine birçok takımın ilgisi de var. Ayrıca bu onu motive ediyor. Resmi bir teklif gelirse kulüp bizimle paylaşacaktır.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e Avrupa'dan teklif geldi mi? Menajeri açıkladı

İsmail Yüksek'in 11'de düzenli oynamak gibi bir hedefi olduğunu da belirten Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e Avrupa'dan teklif geldi mi? Menajeri açıkladı

Fenerbahçe'de ilk 11'de oynamak onun için önemli. Her zaman 11'de görev alacakmış gibi çalışıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e Avrupa'dan teklif geldi mi? Menajeri açıkladı

Jesus'un fikirlerine, eleştirilerine her zaman saygı duyuyor. Zaten aralarında da çok iyi bir iletişim var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e Avrupa'dan teklif geldi mi? Menajeri açıkladı

Bilindiği üzere İsmail Yüksek, başarılı performansının ardından Türkiye Milli Takımı forması ile UEFA Uluslar Ligi'nde de boy gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e Avrupa'dan teklif geldi mi? Menajeri açıkladı

2 maçta 1 gol atan İsmail Yüksek'in Ay-Yıldızlı formayı giymesi hakkında Emrah Bozkurt, "Milli takım her Türk evladının oynamak istediği, hizmet vermek istediği bir yer. İsmail, milli formaya uzun yıllar hizmet edecek. İsmail'in milli takım adına da büyük bir kazanım olacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e Avrupa'dan teklif geldi mi? Menajeri açıkladı

Fenerbahçe taraftarlarının sevdiği ve destek verdiği isimlerden biri olan İsmail Yüksek'in sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar devam edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e Avrupa'dan teklif geldi mi? Menajeri açıkladı

23 yaşındaki futbolcu, merkez orta saha, 10 numara ve ön libero pozisyonlarında oynayabiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'e Avrupa'dan teklif geldi mi? Menajeri açıkladı

Yüksek daha önce Bursaspor, Adana Demirspor, Balıkesirspor, Gölcükspor ve Yıldırım Belediye takımlarında da oynamıştı.

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