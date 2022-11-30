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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan "kalıyorum" sinyali!

Kanarya yıllar sonra aradığı teknik direktörü bulurken gözler sözleşmesine çevrildi. Jorge Jesus ile Fenerbahçe 1 yıllık kontrat yapmıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan "kalıyorum" sinyali!

Kanarya yıllar sonra aradığı teknik direktörü bulurken gözler sözleşmesine çevrildi. Jorge Jesus ile Fenerbahçe 1 yıllık kontrat yapmıştı. Adı Brezilya Milli Takımı ve bu ülkedeki birçok kulüple anılan 68 yaşındaki çalıştırıcı kendisine "Fenerbahçe'de kalacak mısınız?" şeklinde soru yöneltilince "Şu anda kontratımla ilgili konuşmak istemiyorum" cevabını vermişti. Ancak son günlerde yaşanan gelişmeler sarı-lacivertli camiaya umut aşılayacak cinsten. Otelde kalan Jorge Jesus için bir ev bakılmaya başlandı. Çünkü artık eşi de İstanbul'a geliyor. Ancak otel odası yine boş tutulacak. Jesus, İstanbul'da yalnız kaldığında bu odayı kullanacak.

İŞİNİ TAŞIYOR

Jorge Jesus'un oğlu Mauro Reis De Jesus da Portekiz'deki işlerinin bir kolunu Türkiye'ye taşıyacak. Bir içecek firmasının sahibi olan Mauro, ülkemizde de benzer bir iş yapacak. Bunun için İstanbul'da ev bakıyor. Hem eşi hem de oğlunun İstanbul'a gelişi Jesus'un kontrat uzatmaya yakın olduğu şeklinde yorumlandı.

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