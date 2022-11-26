Sıradaki gelsin!

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko fırtınası devam ediyor. İtalya'da EA7 Emporio Armani Milan'ı 82-72 yenen sarı-lacivertliler, 10'da 9 yaptı. Dimitris Itoudis'in komutasında liderlik koltuğunu tapulayan Kanarya, EuroLeague'de mevcut formata geçildiğinden bu yana 10 hafta sonunda 9-1'lik seriye ikinci kez ulaşan ikinci takım oldu (Diğeri CSKA Moskova). Itoudis, üst üste zorlu deplasman maçları oynadıklarını belirterek, "Buna rağmen çok zorlu mücadelelerden galip ayrılmayı başardık. Oyuncularımı kutluyorum" dedi. Sarı-lacivertli takımda gözler ise Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarın Galatasaray'la oynanacak derbiye çevrildi. Fenerbahçe Beko ligdeki 6 maçını da kazandı.



OBRADOVIC AÇIK ARA

EuroLeague'de maç kazanma sayısında Zeljko Obradovic açık ara liderliğini sürdürüyor. 463 maçla organizasyon tarihinin en çok maça çıkan koçu olan Obradovic, 317 galibiyetle en yakın rakibi Messina'nın 29 maç önünde bulunuyor.



ITOUDIS'TEN 200. GALİBİYET

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Itoudis, EuroLeague tarihinde 200 galibiyete ulaştı ve Xavi Pascual'in ardından bunu başaran en genç 2. başantrenör oldu. Itoudis, 265 maçta elde ettiği yüzde 75.5'lik galibiyet oranıyla zirvede yer alıyor.



Nigel Hayes-Davis, 22 sayı, 5 ribaund, 3 top çalma, 1 blok, 1 asist ile Milano'da galibiyetin mimarı oldu. ABD'li oyuncu 31 verimlilik puanıyla maçın MVP'si seçildi.