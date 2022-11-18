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Vedat Muriqi'den Elon Musk'a flaş cevap! "Yalnızca 1 tane var"

Eski Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, Twitter'ın sahibi Elon Musk'a cevap verdi. İşte o paylaşım...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 16:57
Vedat Muriqi'den Elon Musk'a flaş cevap! "Yalnızca 1 tane var"

Takımı Mallorca ile müthiş bir performans gösteren Vedat Muriqi, attığı gollerden sonra 'Korsan' lakabına ithafen tek gözünü kapatarak seviniyor. İspanyollar taraftarlar arasında da Muriqi için 'Korsan' ismi kullanılırken Kosovalı golcüden çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

SpaceX, Tesla ve Twitter'ın sahibi olan dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, resmi Twitter hesabından korsan bayraklı bir paylaşım yaptı. Musk'ın bu paylaşımı ne için yaptığı bilinmezken Vedat Muriqi'den beklenmedik bir cevap geldi.

'Yalnızca bir tane korsan var Elon'

Muriqi, Elon Musk'ın korsan bayraklı tweetini alıntılayarak 'Gemide yalnızca sadece bir tane korsan olabilir Elon' yazdı. Golcü oyuncunun bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

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