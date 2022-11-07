Fenerbahçe - Sivasspor | CANLI

Süper Lig'in 13. haftasında perde kapanıyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından lider Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u ağırlıyor.

Avrupa'da gruplarını lider tamamlayan iki ekibin de hedefi karşılaşmadan 3 puan ile ayrılmak.

Fenerbahçe Sivasspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Serdar, Alioski, Arao, Emre, İrfan, Crespo, Batshuayi, Valencia

Sivasspor: Ali Şaşal, Ziya, Caner, Appindangoye, Erdoğan, Ulvestad, Keita, Sabi'A , N'Jie, Gradel, Yatabare

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı 7 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.