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Fenerbahçe - Sivasspor | CANLI

Süper Lig'in 13. haftasında perde kapanıyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından lider Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Avrupa'da gruplarını lider tamamlayan iki ekibin de hedefi karşılaşmadan 3 puan ile ayrılmak. Fenerbahçe Sivasspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 19:53
Fenerbahçe - Sivasspor | CANLI

Süper Lig'in 13. haftasında perde kapanıyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından lider Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u ağırlıyor.

Avrupa'da gruplarını lider tamamlayan iki ekibin de hedefi karşılaşmadan 3 puan ile ayrılmak.

Fenerbahçe Sivasspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Serdar, Alioski, Arao, Emre, İrfan, Crespo, Batshuayi, Valencia

Sivasspor: Ali Şaşal, Ziya, Caner, Appindangoye, Erdoğan, Ulvestad, Keita, Sabi'A , N'Jie, Gradel, Yatabare

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı 7 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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