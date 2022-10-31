Olimpiyat rekortmeni

Sarı lacivertliler, Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam ederken İrfan Can Kahveci de müthiş formunu sürdürüyor. Tecrübeli futbolcu dünkü maçın baş aktörlerinden biri oldu. İstanbulspor karşısında mükemmel bir oyun sergileyen 27 yaşındaki futbolcu, raket gibi kullandığı sol ayağıyla yine akıllara durgunluk veren bir gol kaydetti. Meşin yuvarlakla buluşan İrfan Can ceza sahası dışından ayağını çok iyi kapatarak vuruşunu yaptı. İstanbulspor kalecisi David Jensen bu akıl dolu şuta hamle yapamadı.

BİR DE ASİST YAPTI

İrfan Can Kahveci böylece 2017-18 sezonundan bu yana ceza sahası dışından 11. golünü kaydetti. Bu alanda Süper Lig'de ondan daha iyi bir futbolcu bulunmuyor. Tecrübeli futbolcu skor 2-1'e geldikten sonra da iyi oyununu sürdürdü. Michy Batshuayi'nin attığı kafa golünde kornerden ona asist yapan isimdi. İrfan Can böylelikle 3. golünü kaydederken, bu sezon ilk asistini de yapmış oldu. Karşılaşma sonrası mutlu olduğunu belirten süper yıldız şampiyonluk istediklerini söyledi.