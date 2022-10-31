Dinamo Kiev galip

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grup aşamasındaki son rakibi Dinamo Kiev, Ukrayna Ligi'ndeki maçını kazandı. Mircea Lucescu'nun öğrencileri iç saha mücadelesinde Hrnyk Kryvy'yi 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Kiev'in gollerini Kanat ve Buyalsky (2) kaydetti. Dinamo Kiev- Fenerbahçe maçı 3 Kasım'da saat 23.00'te oynanacak.
Fenerbahçe'ninAvrupa Ligi grup aşamasındaki son rakibi Dinamo Kiev, Ukrayna Ligi'ndeki maçını kazandı. Mircea Lucescu'nun öğrencileri iç saha mücadelesinde Hrnyk Kryvy'yi 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Kiev'in gollerini Kanat ve Buyalsky (2) kaydetti. Dinamo Kiev- Fenerbahçe maçı 3 Kasım'da saat 23.00'te oynanacak.