11 maçta 34 gol oldu

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si hücumda inanılmaz rakamlara ulaşmış durumda. Dün de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada İstanbulspor'u 5-2'lik skorla mağlup eden sarı- lacivertliler 11 maçta 34 gole ulaştı. Kanarya bu sezon 3. defa 5 gol attı. 1 defa da ağları 6 defa sarsmıştı. Sarı-lacivertliler bu şekilde devam ederse sezonu 117 golle tamamlayacak.
JorgeJesus'un Fenerbahçe'si hücumda inanılmaz rakamlara ulaşmış durumda. Dün de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada İstanbulspor'u 5-2'lik skorla mağlup eden sarı- lacivertliler 11 maçta 34 gole ulaştı. Kanarya bu sezon 3. defa 5 gol attı. 1 defa da ağları 6 defa sarsmıştı. Sarı-lacivertliler bu şekilde devam ederse sezonu 117 golle tamamlayacak.