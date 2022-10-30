Haberler Fenerbahçe Maç sonu dikkat çeken görüntü! Jesus'tan Altay Bayındır'a sahada destek

Maç sonu dikkat çeken görüntü! Jesus'tan Altay Bayındır'a sahada destek

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda konuğu olduğu İstanbulspor'u 5-2'lik skorla mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Mücadelenin bitiş düdüğü sonrası sahaya giren teknik direktör Jorge Jesus, Altay Bayındır'ın yanına giderek taraftarlara döndü ve destek istedi. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 22:17 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 22:24
Maç sonu dikkat çeken görüntü! Jesus'tan Altay Bayındır'a sahada destek

Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve sarı laciverlilerin İstanbulspor'u 5-2'lik skorla mağlup ettiği Süper Lig 12. hafta maçı sonrası sahada dikkat çeken anlar yaşandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hakemin bitiş düdüğü sonrası sahaya girdi ve Altay Bayındır'ın yanına gitti. Diğer oyuncuları da Altay'ın yanına çağıran Portekizli teknik adam taraftarlardan destek istedi.

RENNES MAÇINDA ISLIKLARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Jesus, Rennes maçında taraftarların ıslıkladığı Altay Bayındır'a sahip çıkmış ve maç sonrası taraftarlara Altay'a tepki değil destek göstermeleri konusunda uyarıda bulunmuştu.

İşte İstanbulspor maçı sonrası ekranlara yansıyan o anlar...

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