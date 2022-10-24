FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş beğeni! Galatasaray...

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı takım mücadelede 2-0 öne geçmesine rağmen rakibinin 2 golüne engel olamadı.
Karşılaşmaya hakem Ali Palabıyık'ın verdiği kararlar damga vurdu.
Palabıyık, sarı-kırmızılı takımın sağ beki Sacha Boey'e 31. dakikada kırmızı kart gösterdi.
Galatasaray mücadeledenin kalan dakikalarında Abdülkerim Bardakcı'nın da atılmasıyla maçı 9 kişi tamamladı.
Maç sonrası sarı-kırmızılı yöneticilerin hakem kararlarına tepkisi büyüktü.
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur yaptığı açıklamada, "Adalet istediğimizi, bariz bir şekilde söyledik. Herkes için istedik. Demek ki futbolu yöneten insanlar adaleti istemiyorlar. Ceza veriyorlarsa, ki bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Böyleyse, bu iş kopmuştur ve kokusu her tarafa yayılmaktadır" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise "Ali Palabıyık'ı çok mu aradınız değerli MHK? VAR'da sahayı izleyenler, vicdanınız hiç mi sızlamadı?" dedi.
Öte yandan Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in sosyal medya hesabından yaptığı bir beğeni dikkat çekti.
Genç yıldız, "İş Galatasaray'a gelince mi adalet aramaya başladılar?" ifadelerinin yer aldığı tweeti beğendi.
Arda Güler kısa süre sonra bu beğenisini geri çekti.
ARDA GÜLER KİMDİR?
25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.
2019'un Şubat ayında Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Genç futbolcu, 2021'de Fenerbahçe'de A takıma yükselme başarısı gösterdi.
Sarı-lacivertli formayla çıktığı 23 karşılaşmada 5 gol ve 5 asiste imzasını attı. 1.76 cm boyundaki Arda Güler, orta sahada on numara mevkisinde forma giyiyor.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro...