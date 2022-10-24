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FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş beğeni! Galatasaray...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Alanyaspor'la 2-2 berabere kalırken maça damga vuran olay hakem Ali Palabıyık'ın verdiği kararlar oldu. Sarı-kırmızılı camia hakeme ateş püskürürken Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in sosyal medya hesabından yaptığı bir beğeni dikkat çekti. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 11:57
FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş beğeni! Galatasaray...

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş beğeni! Galatasaray...

Sarı-kırmızılı takım mücadelede 2-0 öne geçmesine rağmen rakibinin 2 golüne engel olamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş beğeni! Galatasaray...

Karşılaşmaya hakem Ali Palabıyık'ın verdiği kararlar damga vurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş beğeni! Galatasaray...

Palabıyık, sarı-kırmızılı takımın sağ beki Sacha Boey'e 31. dakikada kırmızı kart gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş beğeni! Galatasaray...

Galatasaray mücadeledenin kalan dakikalarında Abdülkerim Bardakcı'nın da atılmasıyla maçı 9 kişi tamamladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş beğeni! Galatasaray...

Maç sonrası sarı-kırmızılı yöneticilerin hakem kararlarına tepkisi büyüktü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş beğeni! Galatasaray...

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur yaptığı açıklamada, "Adalet istediğimizi, bariz bir şekilde söyledik. Herkes için istedik. Demek ki futbolu yöneten insanlar adaleti istemiyorlar. Ceza veriyorlarsa, ki bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Böyleyse, bu iş kopmuştur ve kokusu her tarafa yayılmaktadır" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş beğeni! Galatasaray...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise "Ali Palabıyık'ı çok mu aradınız değerli MHK? VAR'da sahayı izleyenler, vicdanınız hiç mi sızlamadı?" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş beğeni! Galatasaray...

Öte yandan Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in sosyal medya hesabından yaptığı bir beğeni dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş beğeni! Galatasaray...

Genç yıldız, "İş Galatasaray'a gelince mi adalet aramaya başladılar?" ifadelerinin yer aldığı tweeti beğendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş beğeni! Galatasaray...

Arda Güler kısa süre sonra bu beğenisini geri çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş beğeni! Galatasaray...

ARDA GÜLER KİMDİR?

25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş beğeni! Galatasaray...

2019'un Şubat ayında Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Genç futbolcu, 2021'de Fenerbahçe'de A takıma yükselme başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş beğeni! Galatasaray...

Sarı-lacivertli formayla çıktığı 23 karşılaşmada 5 gol ve 5 asiste imzasını attı. 1.76 cm boyundaki Arda Güler, orta sahada on numara mevkisinde forma giyiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş beğeni! Galatasaray...

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro...

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