FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den flaş beğeni! Galatasaray...

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur yaptığı açıklamada, "Adalet istediğimizi, bariz bir şekilde söyledik. Herkes için istedik. Demek ki futbolu yöneten insanlar adaleti istemiyorlar. Ceza veriyorlarsa, ki bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Böyleyse, bu iş kopmuştur ve kokusu her tarafa yayılmaktadır" ifadelerini kullandı.