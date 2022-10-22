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Superman ile Batsman görevde

Bu sezon toplamda ‘16 gol’ atan Enner Valencia ve Batshuayi, Kanarya’nın bugün de en büyük kozları

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Superman ile Batsman görevde

Süper Lig'de 9 maçta 28 gol atan Fenerbahçe'de gözler bu akşam Enner Valencia ile Michy Batshuayi'de olacak. Ülkesi Ekvador'da 'Superman' lakabı takılan Valencia ligde 10 kez (Avrupa Ligi'nde de 1 golü var) fileleri sarsarken, 3 de asist gerçekleştirdi. Tek başına Medipol Başakşehir'in gol sayısı kadar skor üretti... 'Batsman' unvanlı Batshuayi de Fenerbahçe kariyerine 8 maçta 5 golle parlak bir başlangıç yaptı. Formlarının zirvesinde olan iki oyuncunun yanı sıra sağ kanatta olması beklenen İrfan Can Kahveci de hem bu ikiliye asist üretmeye çalışacak hem de gol arayacak.

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