Superman ile Batsman görevde

Süper Lig'de 9 maçta 28 gol atan Fenerbahçe'de gözler bu akşam Enner Valencia ile Michy Batshuayi'de olacak. Ülkesi Ekvador'da 'Superman' lakabı takılan Valencia ligde 10 kez (Avrupa Ligi'nde de 1 golü var) fileleri sarsarken, 3 de asist gerçekleştirdi. Tek başına Medipol Başakşehir'in gol sayısı kadar skor üretti... 'Batsman' unvanlı Batshuayi de Fenerbahçe kariyerine 8 maçta 5 golle parlak bir başlangıç yaptı. Formlarının zirvesinde olan iki oyuncunun yanı sıra sağ kanatta olması beklenen İrfan Can Kahveci de hem bu ikiliye asist üretmeye çalışacak hem de gol arayacak.