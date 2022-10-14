Haberler Fenerbahçe Güney Kıbrıs basınına AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı yansımaları

Güney Kıbrıs basınına AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı yansımaları

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 4. maçında AEK Larnaca'yı mağlup etti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Karşılaşmaya dair Güney Kıbrıs basınında yapılan haberler de dikkat çekti. İşte F.Bahçe maçı hakkında Güney Kıbrıs medyasına yansıyanlar... (Dış Haberler / BEHNAN YENER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 12:14 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 12:14
Güney Kıbrıs basınına AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı yansımaları

İşte öne çıkan manşetler…

Güney Kıbrıs basınına AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı yansımaları

KATHIMERINI GAZETESİ
"AEK yüksek performansına bu maçta ulaşamadı. Beraberlik alabilirlerdi ancak kaybedip 3. sırada kaldılar."

Güney Kıbrıs basınına AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı yansımaları

HELLASJOURNAL
AEK Larnaka mücadele etti ve cesurca yenildi: Evlerinde Türk Fenerbahçe'ye kaybettiler

Güney Kıbrıs basınına AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı yansımaları

CYPRUSTIMES
Öte yandan Cyprustimes sitesi, mücadelede yaşanan gerginliği manşetine taşıdı. Maç sonunda ev sahibi ekibin çıkardığı olaylara değinildi.

Güney Kıbrıs basınına AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı yansımaları

"Larnaka'daki maçın ardından uygunsuz hareketler yapan 17 yaşındaki AEK taraftarı tutuklandı."

Güney Kıbrıs basınına AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı yansımaları

"Arena'da oyun sonu gerilimi. Polis müdahalesi. Bir grup taraftar Arena'daki atmosferi bozdu."

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