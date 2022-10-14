Güney Kıbrıs basınına AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı yansımaları

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu 4. maçında Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile kozlarını paylaştı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu 4. maçında Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile kozlarını paylaştı.
AEK Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-lacivertliler gruptan çıkmayı garantiledi.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Joao Pedro ve penaltıdan Michy Batshuayi kaydetti.
Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia 86. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
B Grubu'nda 10 puana ulaşan Fenerbahçe, aynı puandaki Rennes ile birlikte liderlik için mücadele verecek.
Fenerbahçe'nin galibiyeti, Güney Kıbrıs basınında da geniş yer buldu.
İşte öne çıkan manşetler…
KATHIMERINI GAZETESİ
"AEK yüksek performansına bu maçta ulaşamadı. Beraberlik alabilirlerdi ancak kaybedip 3. sırada kaldılar."
HELLASJOURNAL
AEK Larnaka mücadele etti ve cesurca yenildi: Evlerinde Türk Fenerbahçe'ye kaybettiler
CYPRUSTIMES
Öte yandan Cyprustimes sitesi, mücadelede yaşanan gerginliği manşetine taşıdı. Maç sonunda ev sahibi ekibin çıkardığı olaylara değinildi.
"Larnaka'daki maçın ardından uygunsuz hareketler yapan 17 yaşındaki AEK taraftarı tutuklandı."
"Arena'da oyun sonu gerilimi. Polis müdahalesi. Bir grup taraftar Arena'daki atmosferi bozdu."