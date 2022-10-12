SON DAKİKA - Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kamp kadrosu açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu 4. maçında perşembe günü Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşacak.
AEK Arena'da oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek.
Grupta oynadığı 3 karşılaşmada 7 puanı bulunan sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi lider durumda yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor.
İki takım arasında geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp liderlik yolunda hata yapmak istemiyor.
KADRODA 5 EKSİK!
Teknik direktör Jorge Jesus, AEK Larnaca maçı kamp kadrosunu belirledi. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Willian Arao, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King kafilede yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin AEK Larnaca kafilesi...