Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | CANLI

Süper Lig'in 9. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.
Sarı lacivertlilerde hedef Beşiktaş beraberliğinin ardından yeniden çıkışa geçmek. Konuk Karagümrük de kötü gidişe son vermek istiyor.
Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Lincoln, İsmail, Crespo, İrfan Can, Emre Mor, Pedro, Valencia
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Dresevic, Caner, Shukurov, Ozdoev, Jimmy, Kouassi, Borini, Colley
📺 FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı 9 Ekim Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.