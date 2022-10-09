Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | CANLI

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | CANLI

Süper Lig'in 9. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Sarı lacivertlilerde hedef Beşiktaş beraberliğinin ardından yeniden çıkışa geçmek. Konuk Karagümrük de kötü gidişe son vermek istiyor. Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 19:56 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 20:21
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | CANLI

Süper Lig'in 9. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.

Sarı lacivertlilerde hedef Beşiktaş beraberliğinin ardından yeniden çıkışa geçmek. Konuk Karagümrük de kötü gidişe son vermek istiyor.

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Lincoln, İsmail, Crespo, İrfan Can, Emre Mor, Pedro, Valencia

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Dresevic, Caner, Shukurov, Ozdoev, Jimmy, Kouassi, Borini, Colley

📺 FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı 9 Ekim Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Yeşilçam'ın gözü yaşlı ve cefakar anasıydı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş! Biri spiker diğeri oyuncu...
Seda Bakan ikinci kızı Ela için yeni dönem annelerinin tercih ettiği 'baby shower' yerine mevlit okuttu: "40'ımız uçuyor"
Beşiktaş'tan 2 futbolcu için sakatlık açıklaması!
Hatayspor Volkan Demirel ile 2'de 2 yapt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jorge Jesus: Oyuncularıma güveniyorum
Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
KPSS Ön Lisans puanı nasıl hesaplanır?
EYT'lilerin maaş hesabı için detaylar netleşti!
TOKİ ARSA VE İŞ YERİ BAŞVURU EKRANI
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
CANLI: Türkiye - Angola CANLI: Türkiye - Angola 20:15
Volkan Demirel'den galibiyet açıklaması! Volkan Demirel'den galibiyet açıklaması! 20:01
Kiev maçı saldırı uyarısı nedeniyle iptal edildi! Kiev maçı saldırı uyarısı nedeniyle iptal edildi! 19:59
Beşiktaş Kadın basketbol mağlubiyetle başladı Beşiktaş Kadın basketbol mağlubiyetle başladı 19:37
Gol düellosunda kazanan çıkmadı! Gol düellosunda kazanan çıkmadı! 19:36
7 gollü maçta kazanan M.Gladbach! 7 gollü maçta kazanan M.Gladbach! 19:28
Daha Eski
Jorge Jesus: Oyuncularıma güveniyorum Jorge Jesus: Oyuncularıma güveniyorum 19:18
Hatayspor Volkan Demirel ile 2'de 2 yapt! Hatayspor Volkan Demirel ile 2'de 2 yapt! 18:59
Beşiktaş'tan 2 futbolcu için sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan 2 futbolcu için sakatlık açıklaması! 18:55
Tolgay ile Merih yenişemedi! Tolgay ile Merih yenişemedi! 18:16
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | CANLI Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | CANLI 18:11
Dalic'ten Türkiye sözleri! "Gruptaki en zor takım" Dalic'ten Türkiye sözleri! "Gruptaki en zor takım" 18:07