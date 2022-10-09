Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: 5-4 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 9. haftası nefes kesen bir maça sahne oldu. Kadıköy'de Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. 9 golün atıldığı maçta kazanan 5-4'lük skorla Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'nin golleri 9. dakikada Miguel Crespo, 28, 61 ve 73. dakikalarda Enner Valencia ve 90+6. dakikada Batshuayi''den geldi.

Fatih Karagümrük'ün gollerini ise 16 ve 66'da Borini, 24'te Kouassi ve 83'te Burak Kapacak'tan geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 17 puana yükselirken, Fatih Karagümrük ise 6 puanda kaldı.

JESUS'TAN 3 DEĞİŞİKLİK!

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları AEK Larnaca maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada AEK Larnaca maçının ilk 11'inde görevlendirdiği Ezgjan Alioski, Diego Rossi ve Michy Batshuayi'yi yedek soyundurdu.

Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine İrfan Can Kahveci, Enner Valencia ve Joao Pedro'yu sahaya sürdü.

VavaCars Fatih Karagümrük karşısında kalede yine Altay Bayındır'ı görevlendiren Jesus, savunma hattını Bright Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Lincoln Henrique'den oluşturdu. Bu isimlerin önünde yine İsmail Yüksek'i oynatan tecrübeli teknik adam, orta alanda ise Emre Mor, Miguel Crespo ve İrfan Can Kahveci'ye şans tanıdı. Jesus, gol yollarındaki tercihlerini ise Enner Valencia ile Joao Pedro'dan yana kullandı.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Diego Rossi, Miha Zajc, Arda Güler, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi ise karşılaşmaya yedek başladı.

FERDİ RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE KADROYA ALINMADI

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, rahatsızlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

23 yaşındaki futbolcunun, mide enfeksiyonu sebebiyle kadroya alınmadığı öğrenildi.

LINCOLN HENRIQUE SOL BEKTE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, Fatih Karagümrük'e karşı maça sol bekte başladı.

Kariyerinde daha önce orta saha pozisyonunda görev alan ve hücum ağırlıklı özellikleriyle dikkati çeken 23 yaşındaki oyuncu, Jesus'un 3'lü sisteminde daha önce sol kanat olarak görev yapmıştı.

Ezgjan Alioski'nin kadroda olmasına rağmen Jesus, bu pozisyonda tercihini genç oyuncudan yana kullandı.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 5 futbolcusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Luan Peres, Joshua King ve Willian Arao'nun yanı sıra mide enfeksiyonu sebebiyle Ferdi Kadıoğlu zorlu mücadelede kadroda yer almadı.

TRİBÜNLER YİNE DOLDU

Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon tüm iç saha maçlarında olduğu gibi takımını yine yalnız bırakmadı.

Maçtan saatler öncesinde stat çevresinde toplanan sarı-lacivertli futbolseverler, karşılaşma öncesinde futbolcularına destek oldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Stadı'nda kendileri için ayrılmış bölümlerin tamamına yakınını doldurdu.