Haberler Fenerbahçe Dünya futbolunun en genç 60 yeteneği açıklandı! Arda Güler, Beknaz Almazbekov ve Kenan Yıldız listede

Dünya futbolunun en genç 60 yeteneği açıklandı! Arda Güler, Beknaz Almazbekov ve Kenan Yıldız listede

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gelecek vaat eden oyuncuları Arda Güler ve Beknaz Almazbekov, İngiliz The Guardian gazetesinin 2005 doğumlu oyuncular arasında belirlediği dünya futbolundaki en genç 60 futbolcu arasına girdi. Öte yandan Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız da listede yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 18:16
Dünya futbolunun en genç 60 yeteneği açıklandı! Arda Güler, Beknaz Almazbekov ve Kenan Yıldız listede

The Guardian gazetesi, 2005 doğumlu oyuncular arasından belirlediği dünya futbolundaki en yetenekli 60 genç futbolcuyu açıkladı.

A Spor'dan Bora Salgın'ın derlediği haberde; Galatasaray ve Fenerbahçe 'de geleceğin yıldızları arasında gösterilen 2005 doğumlu Beknaz Almazbekov ve Arda Güler dünyanın gelecek vadeden yıldız adayları arasında yer aldı.

TÜRKİYE'DEN BEKNAZ VE ARDA GÜLER VAR
60 genç yıldız adayının yer aldığı listede Barcelona, Bayern Munih, Sporting, Ajax, Milan, Borussia Dortmund, Benfica, Real Madrid ve Juventus'tan genç oyuncular yer alırken, Türkiye'den bu listeye Galatasaraylı Beknaz Almazbekov ve Fenerbahçeli Arda Güler dahil edildi.

KENAN YILDIZ DA LİSTEDE
Ayrıca listede Ümit Milli Takımı'nda forma giyen 17 yaşındaki Kenan Yıldız da yer aldı. Genç hücum oyuncusu bu sezon Bayern Münih'ten Juventus'a transfer olmuştu.

ARDA GÜLER'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Listede oyuncular için ayrıca futbol yazarlarından görüşler alındı. İngiltere'de yaşayan spor yazarı Emre Sarıgül Arda Güler için "Fenerbahçe ve Türk Milli Takımı'nın gelecekteki 10 numarası. Kısa süre içinde büyük bir transfer yapmaya hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

"BEKNAZ ÖLÜMCÜL VURUŞLAR YAPIYOR"
17 yaşındaki Beknaz ile ilgili görüşlerine başvurulan İngiliz spor yazarı John Duerden "Galatasaray'da A Takım'a yükselen oyuncu sağ taraftan özellikle ölümcül vuruşlar yapıyor. Beknaz'ın gelişimi ülkesinin milli takımı tarafından da yakından takip ediliyor" görüşünü bildirdi.


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