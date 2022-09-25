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İngiltere'de Batshuayi pişmanlığı!

Transfer dönemi boyunca forvet takviyesi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, pencerenin kapanmasına kısa bir süre kala Chelsea'den Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertlilerin bu transferi İngilizleri pişman etti. İşte Ada basınına yansıyan o haber...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 08:01
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