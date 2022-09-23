Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus'tan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması!

Jorge Jesus'tan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sarı lacivertlilerin resmi yayın organına konuştu. Jesus yaptığı açıklamada, Beşiktaş derbisine ilişkin konuşurken, İsmail Yüksek hakkında da övgü dolu sözler sarf etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 17:04
Jorge Jesus'tan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sarı lacivertlilerin resmi yayın organına gündemi değerlendirdi. İşte o sözler...

Jorge Jesus'tan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması!

Üç gün izin yaptık. Bu ara bize iyi geldi. Bazı oyuncuların toparlanabilmesi için önemliydi. Ben de Portekiz'e gidip ailemi gördüm.

Jorge Jesus'tan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması!

Ara öncesinde iyi performans sergiliyorduk. İdeali ara vermemek olurdu. Birçok oyuncumuz ülkelerini temsil ediyor.

Jorge Jesus'tan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması!

BEŞİKTAŞ DERBİSİ HAKKINDA...
Takımımız gelişim gösterdi. Sahada istediklerimizi uygulamaya başladılar.

Jorge Jesus'tan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması!

Türkiye'deki ilk derbime Beşiktaş karşısında çıkacağız.

Jorge Jesus'tan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması!

O maça hazırlanacağız. 12 oyuncumuz var, onlarla derbi için çalışmaya başlayacağız.

Jorge Jesus'tan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması!

"TARAFTAR BİZE İNANSIN VE GÜVENSİN"
Taraftarlar için derbi maçları önemlidir.

Jorge Jesus'tan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması!

Biz de derbiye ve tüm maçlara odaklanıyoruz. Taraftarlarımız yanımızda olsun.

Jorge Jesus'tan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması!

Zaman zaman spekülasyonlar çıkar. Ancak taraftarın desteği çok önemli.

Jorge Jesus'tan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması!

Bize inansınlar, biz onlara inanıyoruz. Yanımızda görmek istiyoruz.

Jorge Jesus'tan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması!

İlk günden beri Fenerbahçe'de hedeflere ulaşabilmek için birlik olmamız gerektiğini vurguluyoruz. Şu anda birlik olmuş bir grubuz.

Jorge Jesus'tan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması!

Herkes fikirlerini paylaşıyor. Hedefimizin en önemlisi şampiyonluk. Bunun için her geçen gün çok çalışıyoruz.

Jorge Jesus'tan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması!

Taraftarlar, bizim için her zaman itici güç oldu.

Jorge Jesus'tan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması!

Bize desteğe devam etsinler. İşler iyi gitmediğinde de yanımızda olsunlar. Çünkü birlikte olursak, Fenerbahçe'yi şampiyon yapabiliriz.

Jorge Jesus'tan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi açıklaması!

"İSMAİL ÇOK ÖNEMLİ YERELERE GELECEK"
Oyuncuların milli takımlarındaki performansı, golleri hepimizi mutlu ediyor. İsmail Yüksek'in ilk milli maçındaki performansından çok memnunum. Türk Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olacak.

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