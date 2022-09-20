Fenerbahçe'de Osayi Samuel gerçeği ortaya çıktı! Transfer ve Jesus...

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel gerçeği ortaya çıktı...
Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel gerçeği ortaya çıktı...
Rennes ile oynanan mücadeledeki performansıyla herkesin beğenisini toplayan Osayi'nin, Alanyaspor maçında oynamasına kesin gözüyle bakılıyordu.
Öyle ki Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş derbisi öncesi sarı kart sınırında bulunuyordu.
Ancak Jorge Jesus, Osayi'yi değil Ferdi'yi ilk 11'de tercih etmişti.
OSAYI-SAMUEL GERÇEĞİ
Osayi ile ilgili verilen bu karar transfer dedikodularına yorulsa da gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı.
Jesus un oyuncuyu gözden çıkarmadığı ve geniş kadroda yararlanacağı belirtildi.
Buna rağmen Osayi'nin yedek kalmaktan memnun olmadığı ve düzenli forma giymek istediği biliniyor.
BRENTFORD İDDİASI
Akşam'ın Osayi Samuel için sezon başında İngiliz ekibi Brentford'ın devrede olduğu biliniyordu.
Fenerbahçe'nin 500 bin euroya aldığı Osayi için İngiliz ekibi 8 milyon euro teklif etmişti.
Sarı lacivertliler ise 10 milyon euro istiyordu.
16 katı fazla olan bu ücreti Brentford vermeyince transfer gerçekleşmemişti.
Osayi, bu sezon ligde sadece bir maçta ilk 11'de başladı.
Jorge Jesus tarafından genelde Avrupa'daki maçlarda 11 başlatılıyor.
Başarılı oyuncu, Ligde hamle oyuncusu olarak kullanılıyor.
Osayi, bu sezon 10 maçta forma giyerken, gol veya asist yapma başarısı gösteremedi.