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Fenerbahçe'de Osayi Samuel gerçeği ortaya çıktı! Transfer ve Jesus...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin yıldız isimlerinden Bright Osayi-Samuel, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla alkışları toplarken, bu sezon Jorge Jesus'tan istediği forma şansını bulamamıştı. Osayi'nin, transferiyle alakalı o gerçek ortaya çıkarken, Jorge Jesus'un yıldız isme dair düşüncesi belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 10:58
Fenerbahçe'de Osayi Samuel gerçeği ortaya çıktı! Transfer ve Jesus...

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel gerçeği ortaya çıktı...

Fenerbahçe'de Osayi Samuel gerçeği ortaya çıktı! Transfer ve Jesus...

Rennes ile oynanan mücadeledeki performansıyla herkesin beğenisini toplayan Osayi'nin, Alanyaspor maçında oynamasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel gerçeği ortaya çıktı! Transfer ve Jesus...

Öyle ki Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş derbisi öncesi sarı kart sınırında bulunuyordu.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel gerçeği ortaya çıktı! Transfer ve Jesus...

Ancak Jorge Jesus, Osayi'yi değil Ferdi'yi ilk 11'de tercih etmişti.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel gerçeği ortaya çıktı! Transfer ve Jesus...

OSAYI-SAMUEL GERÇEĞİ
Osayi ile ilgili verilen bu karar transfer dedikodularına yorulsa da gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel gerçeği ortaya çıktı! Transfer ve Jesus...

Jesus un oyuncuyu gözden çıkarmadığı ve geniş kadroda yararlanacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel gerçeği ortaya çıktı! Transfer ve Jesus...

Buna rağmen Osayi'nin yedek kalmaktan memnun olmadığı ve düzenli forma giymek istediği biliniyor.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel gerçeği ortaya çıktı! Transfer ve Jesus...

BRENTFORD İDDİASI
Akşam'ın Osayi Samuel için sezon başında İngiliz ekibi Brentford'ın devrede olduğu biliniyordu.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel gerçeği ortaya çıktı! Transfer ve Jesus...

Fenerbahçe'nin 500 bin euroya aldığı Osayi için İngiliz ekibi 8 milyon euro teklif etmişti.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel gerçeği ortaya çıktı! Transfer ve Jesus...

Sarı lacivertliler ise 10 milyon euro istiyordu.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel gerçeği ortaya çıktı! Transfer ve Jesus...

16 katı fazla olan bu ücreti Brentford vermeyince transfer gerçekleşmemişti.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel gerçeği ortaya çıktı! Transfer ve Jesus...

Osayi, bu sezon ligde sadece bir maçta ilk 11'de başladı.

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