Haberler Fenerbahçe Sıra Kiev'de

Sıra Kiev'de

Ukrayna ekibi, Kanarya’yı Şampiyonlar Ligi’nden elemişti Fenerbahçe için Avrupa Ligi’nde rövanşı alma zamanı geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 06:50
Sıra Kiev'de

Kanarya geçtiğimiz sezon Süper Lig'i ikinci tamamladıktan sonra Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek istiyordu. Ancak Dinamo Kiev, temsilcimizi elemişti. Ukrayna ekibi de daha sonra play-off turunda elenince Avrupa Ligi'ne düşmüştü. Fenerbahçe ve Dinamo Kiev'in Avrupa'da yolları bir kez daha kesişti. İstanbul'daki maçta Ukrayna ekibinin oyuncuları sarı-lacivertli tribünleri hareketleriyle tahrik de etmişti. Kiev sonrası Avrupa Ligi'ne katılmak için play-off oynayan ve A.Wien'i eleyen sarı-lacivertliler şimdi heyecanla Ukrayna ekibini ağırlayacağı maçı bekliyor. Perşembe günü 50 bin kişilik tribün gücüyle ilk grup maçında 3 puanı hedefliyor.

KÖTÜ DURUMDALAR
Dinamo Kiev, Ukrayna Ligi'ne çok kötü bir başlangıç yaptı. Evinde Dnipro'ya 3-0 kaybettikten sonra, ikinci hafta da deplasmanda Zorya'ya 3-2 yenildi. Takımın usta hocası Mircea Lucescu ayrılığı düşünüyor.

DİĞER
Aleyna Tilki'nin şarkıcı annesi Havva Öztel hamak pozu ile mest etti! "Adeta güzellik abidesi"
Hande Erçel'den örnek davranış! İstanbul'da kadınlar için...
F.Bahçe'den golcü bombası! Temas kuruldu
Fırtına'ya Ada'dan 2 teklif! İşte önerilen yıldızlar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den golcü bombası! Temas kuruldu
F.Bahçe'nin müthiş dörtlüsü! 103 gollük rekor kırılır mı?
Kerem'e ağır eleştiri! "G.Saray'ın direncini kırıyor"
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
💥 Çılgın Sayısal Loto çekildi! (5 Eylül)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den golcü bombası! Temas kuruldu F.Bahçe'den golcü bombası! Temas kuruldu 07:19
Kırmızı kart doğru mu? Toroğlu yorumladı Kırmızı kart doğru mu? Toroğlu yorumladı 01:21
Kırmızı kart doğru mu? Toroğlu yorumladı Kırmızı kart doğru mu? Toroğlu yorumladı 01:20
Erden Timur'dan hakeme eleştiri! Erden Timur'dan hakeme eleştiri! 00:44
Buruk'tan Icardi ve Kaan Ayhan itirafı! Buruk'tan Icardi ve Kaan Ayhan itirafı! 00:44
Okan Buruk'tan hakem tepkisi! Okan Buruk'tan hakem tepkisi! 00:44
Daha Eski
10 kişi Aslan uzatmalarda kükredi! 10 kişi Aslan uzatmalarda kükredi! 00:43
F.Bahçe'de Bruma çıkmazı! Zamana karşı yarış var F.Bahçe'de Bruma çıkmazı! Zamana karşı yarış var 00:43
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:43
FIBA'dan skandal karar! İtirazımız reddedildi FIBA'dan skandal karar! İtirazımız reddedildi 00:43
G.Saray bu pozisyonda penaltı kazandı! G.Saray bu pozisyonda penaltı kazandı! 00:42
G.Saray bu pozisyonda penaltı bekledi! G.Saray bu pozisyonda penaltı bekledi! 00:42