Sıra Kiev'de

Kanarya geçtiğimiz sezon Süper Lig'i ikinci tamamladıktan sonra Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek istiyordu. Ancak Dinamo Kiev, temsilcimizi elemişti. Ukrayna ekibi de daha sonra play-off turunda elenince Avrupa Ligi'ne düşmüştü. Fenerbahçe ve Dinamo Kiev'in Avrupa'da yolları bir kez daha kesişti. İstanbul'daki maçta Ukrayna ekibinin oyuncuları sarı-lacivertli tribünleri hareketleriyle tahrik de etmişti. Kiev sonrası Avrupa Ligi'ne katılmak için play-off oynayan ve A.Wien'i eleyen sarı-lacivertliler şimdi heyecanla Ukrayna ekibini ağırlayacağı maçı bekliyor. Perşembe günü 50 bin kişilik tribün gücüyle ilk grup maçında 3 puanı hedefliyor.

KÖTÜ DURUMDALAR

Dinamo Kiev, Ukrayna Ligi'ne çok kötü bir başlangıç yaptı. Evinde Dnipro'ya 3-0 kaybettikten sonra, ikinci hafta da deplasmanda Zorya'ya 3-2 yenildi. Takımın usta hocası Mircea Lucescu ayrılığı düşünüyor.