Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Tiago Çukur için Göztepe'den transfer operasyonu! Yönetimle görüşme...

Fenerbahçeli Tiago Çukur için Göztepe'den transfer operasyonu! Yönetimle görüşme...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin İngiltere'den transfer ettiği ancak henüz kadroda yer vermediği Tiago Çukur'un, en az 1 sezon kiralanması bekleniyor. Bununla beraber Belçika'dan talibi çıkan Tiago Çukur'a, Göztepe'nin de ilgi duyduğu ifade ediliyor. Göztepeli yetkililerin, Tiago Çukur transferi için Fenerbahçe yönetimiyle sıkı temaslara başladığı kaydedildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 16:20
Fenerbahçeli Tiago Çukur için Göztepe'den transfer operasyonu! Yönetimle görüşme...

Spor Toto 1. Lig'de ilk 2 haftada 4 puan toplayan Göztepe, transferde çalışmalarını hızlandırdı. Ajaccio'dan Fransız orta saha Mathieu Coutadeur'la ilgilenen sarı-kırmızılılar, bir süredir peşinden koştuğu Tiago Çukur için Fenerbahçe ile bir kez daha temasa geçti.

Fenerbahçeli Tiago Çukur için Göztepe'den transfer operasyonu! Yönetimle görüşme...

Kadrosunu Kadrosunu Ekrem Kılıçarslan, Berkin Özgür, Emre Çolak, Yasin Öztekin, Isaac Atanga, Yunus Emre Gedik, Hüsamettin Yener, Obinna Mamah, Romal Palmer, Emir Ortakaya, Uğur Kaan Yıldız, Ali Akman, Lukas Erhan Gottwalt ve İsmail Köybaşı ile güçlendiren İzmir temsilcisinin Tiago Çukur ısrarı sürüyor.

Fenerbahçeli Tiago Çukur için Göztepe'den transfer operasyonu! Yönetimle görüşme...

İKNA ÇABALARI SÜRÜYOR
Yeni Asır'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin Watford takımından kadrosuna dahil ettiği 19 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen Göz-Göz, Fenerbahçe'de forma şansı bulması zor olan oyuncuyu ve Kanarya yönetimini ikna etmeye çalışıyor.

Fenerbahçeli Tiago Çukur için Göztepe'den transfer operasyonu! Yönetimle görüşme...

Kariyerinde geçen sezon sonunda A Milli Takıma ilk kez seçilen Tiago Çukur, ay-yıldızlı formayı ilk kez Göztepe'nin evi Gürsel Aksel Stadı'nda Litvanya'ya karşı giymişti.

Fenerbahçeli Tiago Çukur için Göztepe'den transfer operasyonu! Yönetimle görüşme...

3. OYUNCU OLACAK
Göztepe ile Fenerbahçe bu sezon transferde işbirliği yapmaya başladı. Sarı-kırmızılılar F.Bahçe'den sağ bek Uğur Kaan Yıldız ve stoper Emir Ortakaya'yı renklerine bağlarken, İrfan Can Eğribayat'ı da sarı-latakaya'yı civertlilere kiraladı. F.Bahçe ile yoğun görüşmeler sürdüren Göztepe'nin Tiago Çukur'u da sezon İstanbul ekibinden kadrosuna katması halinde, bu kiralanan 3. isim olacak.

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