Fenerbahçeli Tiago Çukur için Göztepe'den transfer operasyonu! Yönetimle görüşme...

Spor Toto 1. Lig'de ilk 2 haftada 4 puan toplayan Göztepe, transferde çalışmalarını hızlandırdı. Ajaccio'dan Fransız orta saha Mathieu Coutadeur'la ilgilenen sarı-kırmızılılar, bir süredir peşinden koştuğu Tiago Çukur için Fenerbahçe ile bir kez daha temasa geçti.
Kadrosunu Kadrosunu Ekrem Kılıçarslan, Berkin Özgür, Emre Çolak, Yasin Öztekin, Isaac Atanga, Yunus Emre Gedik, Hüsamettin Yener, Obinna Mamah, Romal Palmer, Emir Ortakaya, Uğur Kaan Yıldız, Ali Akman, Lukas Erhan Gottwalt ve İsmail Köybaşı ile güçlendiren İzmir temsilcisinin Tiago Çukur ısrarı sürüyor.
İKNA ÇABALARI SÜRÜYOR
Yeni Asır'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin Watford takımından kadrosuna dahil ettiği 19 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen Göz-Göz, Fenerbahçe'de forma şansı bulması zor olan oyuncuyu ve Kanarya yönetimini ikna etmeye çalışıyor.