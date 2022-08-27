Fenerbahçeli Tiago Çukur için Göztepe'den transfer operasyonu! Yönetimle görüşme...

3. OYUNCU OLACAK

Göztepe ile Fenerbahçe bu sezon transferde işbirliği yapmaya başladı. Sarı-kırmızılılar F.Bahçe'den sağ bek Uğur Kaan Yıldız ve stoper Emir Ortakaya'yı renklerine bağlarken, İrfan Can Eğribayat'ı da sarı-latakaya'yı civertlilere kiraladı. F.Bahçe ile yoğun görüşmeler sürdüren Göztepe'nin Tiago Çukur'u da sezon İstanbul ekibinden kadrosuna katması halinde, bu kiralanan 3. isim olacak.