Fenerbahçe'ye Maxi Gomez transferinde müjde geldi! Cavani...

Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'de Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ederken, bir yandan da transferlere yoğunlaştı.
Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'de Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ederken, bir yandan da transferlere yoğunlaştı.
Sarı lacivertlilerin uzun süredir bir forvet transferi yapmak istediği biliniyordu.
Kanarya, forvet transferi için Sörloth, Aboubakar gibi isimlerle görüşmeler gerçekleştirmişti.
Bu transferlerin resmiyet kazanmaması sonrası Fenerbahçe, gözünü Maxi Gomez'e çevirmişti.
VALENCIA İLE GÖRÜŞMELER SIKLAŞTI
Fenerbahçe, Maxi Gomez'in takım Valencia ile yaptığı ilk görüşmede olumlu sonuç alamamıştı.
Gomez için Valencia'nın talebi 12 milyon euro olmuştu.
12 milyon euroluk rakamı fazla bulan Fenerbahçe, görüşmelerine devam etmişti.
Rakamı indirmek için çalışmalarını sürdüren Kanarya'ya iyi haber geldi.
Fenerbahçe'nin transferde oldukça istekli olduğu bilinirken, Valencia cephesinden gelen haber sarı lacivertlileri mutlu etti.
RMC Sports'ta yer alan habere göre Valencia, dünyaca ünlü golcü Cavani ile anlaşmaya vardı.
Cavani transferi ile beraber Valencia'nın, Maxi Gomez'in ayrılığı konusunda 'iyileştirme' yapacağı iddia edildi.
Cavani transferinin resmiyet kazanmasıyla beraber Fenerbahçe - Valencia görüşmelerinin sıklaşması bekleniyor.
Sarı lacivertlilerin bu bağlamda, Maxi Gomez'i uygun maliyetle transfer etmesina kesin gözüyle bakılıyor.
MAXI GOMEZ KİMDİR?
14 Ağustos 1996'da dünyaya gelen Maxi Gomez, Uruguay'ın Paysandú şehrinde doğdu.
1.86 boyundaki Maxi Gomez, santrfor bölgesinde forma giyiyor.
Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabilen Maxi Gomez, 2019-20 sezonunda 14 milyon euro bedelle Celta Vigo'dan Valencia'ya transfer olmuştu.