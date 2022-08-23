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Fenerbahçe'ye Maxi Gomez transferinde müjde geldi! Cavani...

Son olarak Süper Lig'de Adana Demirspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe'de işler yolunda giderken, forvet transferinde de müjde geldi. Sarı lacivertlilerin uzun süredir Valencia forması giyen Maxi Gomez ile ilgilendiği biliniyordu. Fenerbahçe'ye, Maxi Gomez transferinde müjdeli haber geldi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 11:15
Fenerbahçe'ye Maxi Gomez transferinde müjde geldi! Cavani...

Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'de Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ederken, bir yandan da transferlere yoğunlaştı.

Fenerbahçe'ye Maxi Gomez transferinde müjde geldi! Cavani...

Sarı lacivertlilerin uzun süredir bir forvet transferi yapmak istediği biliniyordu.

Fenerbahçe'ye Maxi Gomez transferinde müjde geldi! Cavani...

Kanarya, forvet transferi için Sörloth, Aboubakar gibi isimlerle görüşmeler gerçekleştirmişti.

Fenerbahçe'ye Maxi Gomez transferinde müjde geldi! Cavani...

12 milyon euroluk rakamı fazla bulan Fenerbahçe, görüşmelerine devam etmişti.

Fenerbahçe'ye Maxi Gomez transferinde müjde geldi! Cavani...

Rakamı indirmek için çalışmalarını sürdüren Kanarya'ya iyi haber geldi.

Fenerbahçe'ye Maxi Gomez transferinde müjde geldi! Cavani...

Fenerbahçe'nin transferde oldukça istekli olduğu bilinirken, Valencia cephesinden gelen haber sarı lacivertlileri mutlu etti.

Fenerbahçe'ye Maxi Gomez transferinde müjde geldi! Cavani...

RMC Sports'ta yer alan habere göre Valencia, dünyaca ünlü golcü Cavani ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'ye Maxi Gomez transferinde müjde geldi! Cavani...

Cavani transferi ile beraber Valencia'nın, Maxi Gomez'in ayrılığı konusunda 'iyileştirme' yapacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'ye Maxi Gomez transferinde müjde geldi! Cavani...

Cavani transferinin resmiyet kazanmasıyla beraber Fenerbahçe - Valencia görüşmelerinin sıklaşması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye Maxi Gomez transferinde müjde geldi! Cavani...

Sarı lacivertlilerin bu bağlamda, Maxi Gomez'i uygun maliyetle transfer etmesina kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'ye Maxi Gomez transferinde müjde geldi! Cavani...

MAXI GOMEZ KİMDİR?
14 Ağustos 1996'da dünyaya gelen Maxi Gomez, Uruguay'ın Paysandú şehrinde doğdu.

Fenerbahçe'ye Maxi Gomez transferinde müjde geldi! Cavani...

1.86 boyundaki Maxi Gomez, santrfor bölgesinde forma giyiyor.

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