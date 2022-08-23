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Fenerbahçe Muhammed Gümüşkaya'nın Westerlo'ya transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Muhammed Gümüşkaya'nın Westerlo'ya transferini duyurdu. Sarı lacivertliler yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın, Belçika ekibi Westerlo'ya transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadesine yer verdi. İşte o açıklama...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 17:03 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 17:11
Fenerbahçe Muhammed Gümüşkaya'nın Westerlo'ya transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Westerlo'ya transfer oldu.

İşte resmi açıklama;

"Profesyonel Futbol Takımımızın genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın, Belçika ekibi Westerlo'ya transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Henüz 11 yaşında kalbindeki Sarı-Lacivert sevgiyle Kulübümüze ilk adımını atan; 10 yıl boyunca karakteri, çalışkanlığı ve başarısıyla Akademimizin gururu olan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bugün itibarıyla yuvadan uçan Muhammed Gümüşkaya'ya sonsuz başarılar diliyoruz.

Fenerbahçemizin kıymetli ismi Muhammed; bu camia her daim seninle gururlanacak ve yolun bu renklerle yeniden kesişecek…"

SÖZLEŞME 4 YILLIK
Öte yandan Westerlo'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Muhammed Gümüşkaya, Belçika kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.


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