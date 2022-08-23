Fenerbahçe Muhammed Gümüşkaya'nın Westerlo'ya transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Westerlo'ya transfer oldu.
İşte resmi açıklama;
"Profesyonel Futbol Takımımızın genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın, Belçika ekibi Westerlo'ya transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Henüz 11 yaşında kalbindeki Sarı-Lacivert sevgiyle Kulübümüze ilk adımını atan; 10 yıl boyunca karakteri, çalışkanlığı ve başarısıyla Akademimizin gururu olan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bugün itibarıyla yuvadan uçan Muhammed Gümüşkaya'ya sonsuz başarılar diliyoruz.
Fenerbahçemizin kıymetli ismi Muhammed; bu camia her daim seninle gururlanacak ve yolun bu renklerle yeniden kesişecek…"
SÖZLEŞME 4 YILLIK
Öte yandan Westerlo'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Muhammed Gümüşkaya, Belçika kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Henüz 11 yaşında kalbindeki Sarı-Lacivert sevgiyle Kulübümüze ilk adımını atan; 10 yıl boyunca karakteri, çalışkanlığı ve başarılarıyla Akademimizin gururu olan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bugün itibarıyla yuvadan uçan Muhammed Gümüşkaya'ya sonsuz başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/QhOjvX22BH— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 23, 2022